Арбитражный суд признал банк «Воронеж» банкротом

Арбитражный суд Воронежской области принял решение признать банк «Воронеж» несостоятельным. Об этом ТАСС сообщила помощник судьи, который вынес это решение, Ирина Баранникова.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство в отношение банка «Воронеж», — заявила она.

Центральный банк России отозвал лицензию у «Воронежа» 15 июня. На момент отзыва лицензии банк по величине активов занимал 211-е место в российской банковской системе. Права на осуществление деятельности он лишился за проведение теневых валютно-обменных операций, уточнили в ЦБ.

В ходе обследования финансового состояния банка «Воронеж» ЦБ выявил операции, направленные на вывод активов с причинением ущерба на сумму более 7,6 млрд руб. «Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности. Более того, в их действиях установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в связи с чем соответствующая информация будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — заявляли в Центробанке.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда Воронежской области, Центробанк обратился с иском к банку «Воронеж» о признании его банкротом 17 июля.