Доля валютных вкладов россиян упала до минимума за полгода

По данным ЦБ, в апреле темпы открытия населением валютных вкладов упали, а рублевых — заметно выросли. Граждан интересуют депозиты в рублях из-за укрепления российской валюты и вероятности скорого падения процентов по вкладам

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

За апрель 2019 года доля валютных вкладов среди всех депозитов физических лиц в России снизилась с 21,5 до 21,1%, следует из обзора Центробанка «О развитии банковского сектора». Это минимальные значения с 1 ноября 2018 года, когда доля валютных вкладов достигала 20,9%.

Всего по состоянию на 1 мая 2019 года россияне держали в банках 28,8 трлн руб. депозитов, из которых 6,1 трлн руб. — валютные вклады, пересчитанные в рубли на эту дату. Для сравнения, юридические лица (кроме банков) держат в российских кредитных организациях вклады на 26,9 трлн руб.

Заметное сокращение доли валютных вкладов граждан в меньшей степени связано с курсовой переоценкой, в большей степени — с ростом интереса к рублевым вкладам, отмечают аналитики ЦБ:

если в марте прирост рублевых вкладов составил всего 0,3%, в апреле темпы ускорились в девять раз, до 2,6% прироста;

объем валютных депозитов, напротив, в марте увеличился на 1,5%, а в апреле — всего на 0,6%;

общий прирост вкладов физлиц за апрель — рублевых и валютных — составил рекордные за год 2,1%. Предыдущий максимум (+2,6%) зафиксирован в апреле 2018 года.

Смену тенденций авторы обзора объясняют тем, что в январе—марте граждане готовились к падению курса рубля, открывая валютные депозиты. С конца марта рубль стал постепенно укрепляться, и ожидания вкладчиков изменились.