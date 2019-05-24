Дворкович и Галушка стали кандидатами в набсовет Россельхозбанка

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,57 -0,29 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,63 +1,22% USD Нал. 65,07 64,24 EUR Нал. 72,80 71,87 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1187 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 982,10 +113,30 IMOEX 2 636,95 +0,70% RTSI 1 286,67 +0,88% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,76%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,76%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 23 мая, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 23 мая, 12:06
Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева Общество, 11:31 Дело темное: пять типичных ошибок при организации освещения жилья Pro, 11:23 Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Политика, 11:21 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 11:11 Умерла историк Наталия Басовская Общество, 11:08 Ловушка глобализации: какие выводы следуют из санкций США против Huawei Мнение, 11:07 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией Политика, 11:05 Самолет не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок Общество, 10:59 «Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским Общество, 10:46 Останется ли элитная недвижимость инструментом для зарабатывания денег РБК и Элитная недвижимость, 10:34 В Москве на «Партизанской» высадили пассажиров для проверки поезда Общество, 10:33 В России запретили уличные табло с курсами обмена валют Финансы, 10:24 СК проверит омскую гимназию из-за обвалившейся на выпускников штукатурки Общество, 10:13 Даниэль Канеман — РБК: «Неразумные решения — путь к большому успеху» Pro, 10:09
Финансы ,  
0 
Дворкович и Галушка стали кандидатами в набсовет Россельхозбанка
Бывшие члены правительства номинированы в набсовет Россельхозбанка. Аркадий Дворкович может остаться в нем после ухода с поста вице-премьера, а Александр Галушка — занять в совете место ректора Финансового университета
Аркадий Дворкович и Александр Галушка (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство определилось с кандидатурами в состав наблюдательного совета Россельхозбанка (РСХБ, на 100% принадлежит государству). В него должны войти два бывших члена правительства, следует из распоряжения кабмина (есть у РБК, подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

Новые и старые

В набсовет госбанка выдвинули для избрания восемь кандидатов, среди которых бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Он сохранит свое место в набсовете, куда ранее входил как вице-премьер, курировавший сельское хозяйство. Дворкович до ухода из правительства в мае прошлого года был председателем набсовета РСХБ, но вскоре после отставки вместо него на эту должность избрали министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына главы Совета национальной безопасности Николая Патрушева), который номинирован и в новый состав.

Сейчас Дворкович — президент шахматной федерации ФИДЕ и председатель фонда «Сколково». В новом правительстве сельское хозяйство курирует вице-премьер Сергей Гордеев, но его в набсовет РСХБ не выдвинули.

Два новых кандидата — замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует в министерстве вопросы управления федеральным имуществом, и бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (в распоряжении указан без должности, после отставки правительство уже номинировало его в совет директоров «Аэрофлота»).

Из нынешнего состава в набсовет не войдут бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков (сейчас статс-секретарь «Норникеля») и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров. Последний отозвал свое согласие на выдвижение в качестве представителя правительства в РСХБ, говорится в пояснении Минэкономразвития к проекту распоряжения (есть у РБК). В новом составе набсовета также не останется независимый директор Евгений Генис, который состоял в нем с 2016 года. Таким образом, число членов совета сократится с девяти до восьми.

Правительство также номинировало в набсовет замминистра финансов Андрея Иванова, предправления Россельхозбанка Бориса Листова, его советника Олега Богомолова и спецпредставителя «Росатома» по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимира Стржалковского. Ранее они уже входили в совет.

Бюджет победил убытки

Россельхозбанк, четвертый по активам в России (3,3 трлн руб.), кредитует агропромышленный комплекс и является системно значимым. РСХБ долгое время был убыточным и регулярно получал помощь государства. В 2018 году в капитал банка влили 40 млрд руб. В 2019 и 2020 годах объем вливаний в РСХБ должен сократиться до 15 млрд и 10 млрд руб. соответственно.

В прошлом году РСХБ впервые с 2013-го вышел из убытков и заработал 1,5 млрд руб. (против убытка в 19,5 млрд руб. в 2017 году). Эксперты предполагали, что прибыль банка была обеспечена фондированием со стороны государства или госструктуры, вероятно по ставке ниже рыночной. В четвертом квартале РСХБ привлек от связанной стороны долгосрочное финансирование на условиях, которые позволили отразить эти 23 млрд руб. в качестве дохода, сообщалось в отчетности. Без учета этих 23 млрд руб. банк получил бы чистый убыток, говорил РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.

Авторы: Павел Казарновский, Полина Звездина
Теги: Россельхозбанк, Аркадий Дворкович, Александр Галушка
Материалы по теме
Россельхозбанк вышел из убытков впервые с 2013 года
Финансы
Россельхозбанк предложили докапитализировать на 45 млрд руб. за три года
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter