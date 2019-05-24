Дворкович и Галушка стали кандидатами в набсовет Россельхозбанка

Бывшие члены правительства номинированы в набсовет Россельхозбанка. Аркадий Дворкович может остаться в нем после ухода с поста вице-премьера, а Александр Галушка — занять в совете место ректора Финансового университета

Аркадий Дворкович и Александр Галушка (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство определилось с кандидатурами в состав наблюдательного совета Россельхозбанка (РСХБ, на 100% принадлежит государству). В него должны войти два бывших члена правительства, следует из распоряжения кабмина (есть у РБК, подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

Новые и старые

В набсовет госбанка выдвинули для избрания восемь кандидатов, среди которых бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Он сохранит свое место в набсовете, куда ранее входил как вице-премьер, курировавший сельское хозяйство. Дворкович до ухода из правительства в мае прошлого года был председателем набсовета РСХБ, но вскоре после отставки вместо него на эту должность избрали министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына главы Совета национальной безопасности Николая Патрушева), который номинирован и в новый состав.

Сейчас Дворкович — президент шахматной федерации ФИДЕ и председатель фонда «Сколково». В новом правительстве сельское хозяйство курирует вице-премьер Сергей Гордеев, но его в набсовет РСХБ не выдвинули.

Два новых кандидата — замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует в министерстве вопросы управления федеральным имуществом, и бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (в распоряжении указан без должности, после отставки правительство уже номинировало его в совет директоров «Аэрофлота»).