Медведев пообещал до конца года влить в Россельхозбанк еще 20 млрд руб.

О намерении направить в 2018 году на докапитализацию 20 млрд руб. глава правительства заявил на встрече с главой Россельхозбанка. В 2019 году, по словам Медведева, процесс будет продолжен

Дмитрий Медведев и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов (слева направо) (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Власти России в ближайшие несколько месяцев вложат в капитал Россельхозбанка (РСХБ) еще 20 млрд руб., заявил на встрече с главой правления финансовой организации Борисом Листовым премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк. В этом году мы направим на докапитализацию 20 млрд руб. и в следующем году докапитализацию продолжим», — сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Глава правительства пояснил, что деньги будут выделены для того, чтобы обеспечить РСХБ необходимый уровень ликвидности, дав ему возможность «и дальше успешно кредитовать аграрный сектор».

По данным РСХБ, за январь — август 2018 года банк выдал аграриям кредиты на общую сумму 696 млрд руб., что на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 сентября 2018 года общий объем кредитов, выданных РСХБ аграрному комплексу, составил 1,229 трлн руб.

В ходе разговора с Листовым Медведев напомнил, что в прошлом у РСХБ «были проблемы», к которым премьер-министр отнес накопленные проблемные долги, а также «участие в тех или иных проектах, по которым вероятность платежа практически нулевая, поэтому их нужно закрывать».

В 2017 году РСХБ был докапитализирован на 50 млрд руб. «в целях реализации задач в области финансовой поддержки агропромышленного комплекса и расширения кредитования других приоритетных отраслей». Весной 2018 года Минфин предложил докапитализировать РСХБ еще на 5 млрд руб., однако позднее ставший главой Счетной палаты Алексей Кудрин подверг эту идею критике.

«Она [докапитализация] требует более серьезного обоснования», — сказал Кудрин 4 июня журналистам в Госдуме.

В свою очередь зампред РСХБ Кирилл Левин в мае говорил, что 5 млрд руб., заложенных в проект бюджетных поправок, недостаточно и банку требуется дополнительно 10 млрд руб. «Мы очень надеемся, что акционер [государство] поддержит нас в этом вопросе. Тем более что по сравнению с докапитализацией других участников российского рынка 10 млрд — это не такая большая сумма», — отметил Левин.

В сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в ЦБ и правительстве сообщила, что Россельхозбанк нуждается в докапитализации на сумму 40 млрд руб.