«Юникредит» сообщил о проблемах с международными переводами юрлиц

Иностранные банки, в которых открыты счета у «Юникредита», увеличили сроки проведения денежных переводов, а также начали возвращать отправления. «Юникредит» предупредил, что комиссия будет списываться даже при возврате платежей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Клиенты Юникредит Банка могут столкнуться со сложностями при отправке денежных переводов за рубеж из-за действий зарубежных банков-корреспондентов. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое размещено на странице для клиентов-юридических лиц. На странице для физических лиц такой информации нет.

«Сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения», — сообщил Юникредит Банк. В сообщении добавляется, что в случае возврата средств и неуспешного перевода комиссия со стороны «Юникредита» все равно будет списана в полном объеме. Также возможно списание комиссии иностранными кредитными организациями, но она подлежит возмещению.

При этом в сообщении банка указаны тарифы только для юридических лиц и предпринимателей. Так, комиссия за валютный перевод составит 0,3% (минимум $100, максимум $300), а в случае переводов долларов или евро — 0,4%, (минимум $150, максимум $350).

У Юникредит Банка открыты счета в долларах США в американских JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon, в евро — в австрийском и итальянском UniCredit, в швейцарских франках — в швейцарском UBS и т.д.

В апреле 2024 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России, в том числе на итальянский UniCredit. Как сообщал Reuters, ЕЦБ может направить в банк запрос с требованием об ускорении сокращения бизнеса в России. При этом параметры сокращения могут быть аналогичны тем, которые установлены для австрийского Raiffeisen Bank International (RBI). RBI уже официально сообщил, что ожидает такого предписания от ЕЦБ. Согласно ему, банк должен будет сократить к 2026 году кредиты российским клиентам на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

Российские банки сталкиваются с проблемами при трансграничных денежных переводах с начала 2022 года, то есть после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине. Многие крупные игроки отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, переводы в долларах и евро недоступны для банков под санкциями, также иностранные банки отключают корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках, либо усилили проверку переводов из России. Юникредит Банк не находится в санкционных списках и не отключен от SWIFT, поэтому через него могут осуществляться многие трансграничные финансовые операции, предполагали эксперты.

РБК направил запрос в Юникредит Банк. Банк на запрос не ответил.