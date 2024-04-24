Минфин сообщил о плане сделать упор на ИЖС при выдаче семейной ипотеки

Минфин прорабатывает специальные условия по семейной ипотеке для малых городов, при этом ставка будет не ниже 6%, а упор сделан на ИЖС, рассказал замминистра финансов. Путин ранее поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В России планируют ввести специальные условия по льготной семейной ипотеке для малых городов, при этом упор хотят сделать на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, специальные условия по семейной ипотеке для малых городов — одно из поручений президента Владимира Путина, которое тот дал во время послания Федеральному собранию. В настоящее время Минфин прорабатывает условия, однако ставка точно будет не ниже 6%, подчеркнул замминистра.

В малых городах строится ограниченное количество многоквартирных зданий. Кроме того, большое число граждан хотят жить именно в своих домах, объяснил Чебесков.

По данным «Дом.РФ», оформить льготные кредиты на покупку и строительство частного дома можно в рамках пяти ипотечных программ. Одна из самых популярных льготных программ — семейная ипотека по ставке до 6% годовых (ее решили продлить до 2030 года). Льготный кредит можно потратить на покупку частного дома от застройщика, а также на строящийся частный дом по договору участия в долевом строительстве. Кроме того, с помощью программы можно построить частный дом на собственном или приобретаемом в ипотеку земельном участке. Для этого нужно внести минимальный первоначальный взнос — 20%. Срок кредитования — до 30 лет.

Как уточнили «Известиям» в пресс-службе Минстроя, ипотечные программы с господдержкой показали себя эффективным механизмом для улучшения жилищных условий россиян и повышения доступности недвижимости. Там отметили, что говорить о конкретных параметрах по кредитам пока преждевременно. В ЦБ также не прокомментировали, какую ставку и условия для этой категории поддерживают.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова в разговоре с изданием указала, что в малых городах следует установить такие параметры, чтобы покупка жилья в ипотеку оказалась доступной, особенно с учетом доходов населения в таких субъектах. По ее словам, особые льготные условия также следует распространить на вторичное жилье. Сейчас интерес к ИЖС стремительно растет, подчеркнула Землянова. Она уточнила: по итогам I квартала 2024 года доля ипотеки на собственные дома в общем объеме выдач выросла уже до 14%.

Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке. Ее могут оформить семьи, где:

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети;

есть двое и более несовершеннолетних детей;

воспитывается ребенок-инвалид;

воспитывается усыновленный ребенок.

По условиям программы российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет, а для жителей Дальнего Востока ставка снижена до 5%. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по этой программе составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб.

По программе первоначальный взнос должен составлять не менее 20% (в сентябре правительство повысило размер взноса с 15 до 20% по всем ипотечным программам с господдержкой) от стоимости квартиры. В том числе его можно оплатить за счет средств материнского капитала. В рамках программы также можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

«Известия» ранее сообщали, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Как отмечает газета, возможное повышение ставки для некоторых категорий семей — один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года. Один из источников «Известий» уточнил, что новые параметры обсуждаются для всего срока (до 2030 года).