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Путин пошутил фразой «вам не угодишь» после слов Белоусова о ставке ЦБ

В ходе совещания о поддержке автопрома президент и первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудили снижение ключевой ставки ЦБ
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Снижение ключевой ставки ЦБ — в пятницу регулятор объявил о ее снижении с 6% до 5,5% годовых — стало поводом для шутливого замечания президента России Владимира Путина в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания о ситуации в автомобильной промышленности.

Говоря о возможных мерах поддержки автопроизводителей, первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что планируется, в частности, вместе с банками запустить программу кредитования оборотных средств с выделением государством субсидий в размере ключевой ставки ЦБ.

«Вчера это было 6%, сегодня уже 5,5%, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время, поэтому 5,5%», — пояснил Белоусов.

«Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает — вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…», — пошутил Путин.

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Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Нет, все отлично, я всецело поддерживаю снижение процентной ставки, всецело поддерживаю», — ответил первый вице-премьер. По словам Белоусова, за счет субсидий для конечных получателей льготных кредитов их стоимость будет снижена и составит порядка 4% годовых, что ниже установленного ранее максимума в 5%.

В последний раз ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 5,5% в 2014 году. Ее нынешнее снижение ЦБ объяснил переходом в область мягкой денежно-кредитной политики.

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«Принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки, а также регуляторные послабления будут противодействовать ужесточению денежно-кредитных условий в связи с возросшими рисками. Это наряду с другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики», — говорится в сообщении ЦБ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Белоусов, Владимир Путин, ставка ЦБ
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