Путин пошутил фразой «вам не угодишь» после слов Белоусова о ставке ЦБ

В ходе совещания о поддержке автопрома президент и первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудили снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ — в пятницу регулятор объявил о ее снижении с 6% до 5,5% годовых — стало поводом для шутливого замечания президента России Владимира Путина в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания о ситуации в автомобильной промышленности.

Говоря о возможных мерах поддержки автопроизводителей, первый вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что планируется, в частности, вместе с банками запустить программу кредитования оборотных средств с выделением государством субсидий в размере ключевой ставки ЦБ.

«Вчера это было 6%, сегодня уже 5,5%, как известно, но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время, поэтому 5,5%», — пояснил Белоусов.

«Наверное, Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает — вам не угодишь. То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…», — пошутил Путин.