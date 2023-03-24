Из открытых в 2022-м брокерских счетов лишь 3% оказались реально новыми

В России в 2022 году было открыто 300 тыс. уникальных брокерских счетов при 9 млн новых

Из 9 млн новых счетов только 300 тыс. имеют деньги на балансе и открыты не в результате перехода от одного брокера к другому, следует из данных ЦБ. Зампред регулятора констатировал общее снижение числа активных клиентов на рынке

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2022 году было открыто 300 тыс. уникальных (не связанных с переходом от одного брокера к другому) брокерских счетов с ненулевым балансом, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на сессии Российского форума финансового рынка.

«Да, снизилось число активных кошельков клиентов — по нашим оценкам, довольно сильно, примерно 13% подобных клиентов ушли. При этом мы видим и приход новых инвесторов, в меньших объемах, но тем не менее. Уникальные, новые счета, не связанные с техническими перебросками, — больше 300 тыс. таких [розничных] клиентов, у которых счета — это ненулевые счета», — сказал Габуния.

Всего за прошлый год количество брокерских счетов россиян выросло примерно на 9,2 млн — до 29,2 млн, следует из Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Банка России. Таким образом, доля одновременно новых и уникальных счетов, на которых есть деньги, составила около 3,3% от числа открытых в 2022 году.

По итогам 2021 года количество счетов розничных инвесторов выросло на сопоставимую величину — 10 млн, но тогда речь не шла о массовом переходе инвесторов от одного брокера к другому из-за ввода западных санкций, хотя ЦБ указывал, что часть счетов тоже была незафондирована (то есть на них не было средств).

«В первые месяцы после февраля увеличение клиентской базы обеспечивалось преимущественно за счет технического фактора — перевода активов клиентов к брокерам, не попавшим под санкции. Во второй половине года темп снизился, но поддерживался в основном благодаря инвесторам, которые впервые пришли на фондовый или валютный рынок», — описывал механику роста счетов регулятор. Активность инвесторов на рынке была зафиксирована на уровне минимальных значений, констатировал ЦБ.

Совокупная стоимость активов на брокерских счетах по итогам 2022 года составила 6 трлн руб., что на 28% меньше показателя 2021 года. Доля розничных инвесторов с небольшим размером счета (до 10 тыс. руб.) повысилась с 20 до 21%, а доля инвесторов с пустыми счетами — с 63 до 66%. Средний размер счета российского розничного инвестора за 2022 год сократился в два раза — с 409 тыс. до 205 тыс. руб.

В 2022 году российские инвесторы столкнулись с рядом трудностей, что снизило их активность на рынке. Во-первых, существенно просели котировки — индекс Мосбиржи за год потерял почти 44%. Во-вторых, многие иностранные бумаги российских инвесторов и выплаты по ним (дивиденды по акциям, купоны и погашения по облигациям) оказались заблокированы из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария. В-третьих, Банк России сократил список инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам: им, в частности, запретили покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран.