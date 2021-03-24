Сбербанк в пандемию рекордно сократил число банкоматов

Сбербанк в 2020 году снизил число банкоматов почти на 10%. Банкоматная сеть «Сбера» постепенно сокращается в последние годы, но пандемия позволила убрать рекордное количество устройств на фоне роста популярности онлайн-операций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк в 2020 году сократил число банкоматов и информационно-платежных терминалов на рекордный за все время показатель — 8,4%, с 76,9 тыс. до 70,4 тыс. устройств, следует из годового отчета кредитной организации.

«Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели (технология искусственного интеллекта. — РБК) и больше затронула города, чем села», — объясняется в отчете. Применение AI-моделей при поиске новых мест размещения банкоматов снизило ожидание клиентов в очереди на 14%, добавляет «Сбер».

Сокращение сети устройств самообслуживания началось в 2015 году. Самое большое число банкоматов и терминалов, установленных Сбербанком, было зафиксировано в 2014 году: 90,1 тыс. устройств, следует из статистки, которую РБК предоставили в Сбербанке. За последние пять лет ежегодное сокращение составляло от 1,6% (2019 год) до 6,6% (2016 год). Только 2018 году отмечался рост — на 2,5%.

По данным ЦБ, по итогам 2020 года в России насчитывалось 194 тыс. банкоматов. Общий показатель также снижается с 2015 года (кроме небольшого роста в 2019 году). Больше всего их было в 2014 году — 222,8 тыс. банкоматов.