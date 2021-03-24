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Сбербанк в пандемию рекордно сократил число банкоматов

Сбербанк в 2020 году снизил число банкоматов почти на 10%. Банкоматная сеть «Сбера» постепенно сокращается в последние годы, но пандемия позволила убрать рекордное количество устройств на фоне роста популярности онлайн-операций
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк в 2020 году сократил число банкоматов и информационно-платежных терминалов на рекордный за все время показатель — 8,4%, с 76,9 тыс. до 70,4 тыс. устройств, следует из годового отчета кредитной организации.

«Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели (технология искусственного интеллекта. — РБК) и больше затронула города, чем села», — объясняется в отчете. Применение AI-моделей при поиске новых мест размещения банкоматов снизило ожидание клиентов в очереди на 14%, добавляет «Сбер».

Сокращение сети устройств самообслуживания началось в 2015 году. Самое большое число банкоматов и терминалов, установленных Сбербанком, было зафиксировано в 2014 году: 90,1 тыс. устройств, следует из статистки, которую РБК предоставили в Сбербанке. За последние пять лет ежегодное сокращение составляло от 1,6% (2019 год) до 6,6% (2016 год). Только 2018 году отмечался рост — на 2,5%.

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Фото:sber.ru

По данным ЦБ, по итогам 2020 года в России насчитывалось 194 тыс. банкоматов. Общий показатель также снижается с 2015 года (кроме небольшого роста в 2019 году). Больше всего их было в 2014 году — 222,8 тыс. банкоматов.

На этом фоне Сбербанк продолжает наращивать число банкоматов с функцией ресайклинга, которая позволяет использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. В 2020 году их число увеличилось до 32 тыс. устройств (доля составила 62%). Для сравнения: в 2016 году их количество в общей сети банкоматов составляло всего 0,5 тыс. «Ресайклинг оптимизирует затраты на инкассацию и автоматически возвращает клиенту на карту забытые в устройстве денежные средства, а информация об инциденте приходит клиенту по СМС», — говорится в отчете.

Более 90% банкоматов оснащены бесконтактной технологией и функцией персонального главного экрана, отмечает «Сбер». При этом число бесконтактных устройств за год сократилось с 66,1 тыс. до 63,8 тыс., а с функцией персонального главного экрана — с 69 тыс. до 65,7 тыс.

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Устройства самообслуживания позволяют вносить и снимать наличные, проводить платежи, переводы и операции по вкладам и выполнять другие банковские операции. Также клиентам Сбербанка доступны заказ такси, продуктов и покупка билетов в кино. «Вариативность сервисов зависит от фактического местонахождения устройства. Например, если оно находится в аэропорту, то там будет актуален заказ такси или покупка билета на аэроэкспресс. В бизнес-центре клиенту предложат заказать еду домой и купить билеты в кино. На вокзале будут выделены кнопки покупки билетов на поезд и печати билетов», — говорится в отчете.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Сокращение сети банкоматов и терминалов происходит на фоне роста числа пользователей мобильного приложения банка. Число уникальных пользователей, которые посещают приложение хотя бы раз в месяц, выросло на 19%, до 65 млн клиентов. Ежедневная аудитория приложения увеличилась на 31%, до 32 млн.

Автор
Евгения Чернышова
Сбербанк банкоматы
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