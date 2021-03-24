Курс евро поднялся выше 91 руб. впервые с конца февраля

Днем ранее курс европейской валюты также впервые за месяц поднялся выше 90 руб., подорожав более чем на рубль по сравнению с закрытием торгов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже на максимуме 91,14 руб., свидетельствуют данные площадки на 8:45 мск.

В последний раз курс европейской валюты был выше 91 руб. 25 февраля 2021 года.

По состоянию на 8:45, евро торговался на уровне 90,8 руб. (плюс 0,35%). Одновременно с ним растет и доллар. Так, стоимость американской валюты поднялась до 76,7 руб. (плюс 0,31%).

Днем ранее евро впервые за месяц поднялся выше 90 руб. На пике его стоимость превысила 90,7 руб., увеличившись более чем на рубль по сравнению с закрытием торгов.