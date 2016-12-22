ЦБ рассказал о доле не готовых принимать новые купюры банкоматов

Новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. все еще не принимают 15% всех банкоматов с функцией внесения наличных. Также новыми банкнотами нельзя оплатить в терминале поездку на метро или электричке

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Банкноты 200 и 2000 руб. поступили в обращение почти полгода назад, в октябре 2017 года. Однако принимать новые денежные знаки, по данным Банка России, все еще могут далеко не все банкоматы. Согласно статистике регулятора, сейчас примерно 85% банкоматов с функцией приема банкнот и банковских терминалов адаптированы к приему новых банкнот. Регулятор ждет, что адаптация банковского оборудования завершится к апрелю, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Прием невозможен

РБК опросил 20 банков, имеющих собственную банкоматную сеть. В Сбербанке сообщили, что новые банкноты принимают «практически все устройства самообслуживания, для которых реализована техническая возможность обновления», не уточнив, какой именно процент устройств еще не распознает новые купюры. Новые денежные знаки принимают 80% устройств ВТБ, полностью оборудование будет готово в первой половине 2018 года.

Промсвязьбанк обещает полностью подготовить свои банкоматы и терминалы к новым денежным знакам до конца апреля — сейчас 200 и 2000 руб. не принимает каждое пятое устройство банка. Близка к полной готовности банкоматная сеть Альфа-банка (новые купюры принимают 95% устройств). Уже в ближайшие несколько дней полностью будет готова к новым денежным знакам сеть ЮниКредит Банка.

В полной мере подготовиться к новым купюрам банки не могли. В октябре ЦБ объяснял, что присылал банкам только образцы, на которых они и тестировали оборудование. Однако полномасштабная работа по адаптации началась после 12 октября, то есть после официальной презентации новых банкнот и их выпуска в обращение.

Трудности проезда

Сейчас новые купюры не принимают терминалы оплаты в метро и на пригородных железнодорожных станциях. Так, корреспондент РБК не смог расплатиться купюрой номиналом 200 руб. в терминале оплаты на станции метро «Арбатская». Терминал забрал купюру, но деньги не были зачислены на транспортную карту.

В пресс-службе Роспотребнадзора в ответ на запрос РБК сообщили, что за время работы горячей линии по обращению купюр 200 и 2000 руб., которая работала с 18 по 25 января, к ним поступило 180 обращений, связанных с отказом оплаты новыми купюрами. По десяти случаям были возбуждены административные дела. В январе Роспотребнадзор грозил штрафами за отказ принимать новые банкноты.

По данным Московского метрополитена, на станциях метро и на МЦК (Московское центральное кольцо) сейчас работают примерно 1200 автоматов по продаже билетов. Во втором полугодии 2018 года в метро начнут установку новых автоматов, которые будут принимать новые купюры, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена. Всего установят 600 автоматов. Также планируется заменить купюроприемники в уже действующих терминалах.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на которую приходится 80% всех пригородных перевозок в Московском железнодорожном узле, 27 марта только начнут тестировать прием купюр номиналом 200 и 2000 руб. в автоматах по продаже билетов, сообщили в пресс-службе компании. В случае успеха до конца апреля все терминалы ЦППК будут принимать купюры нового образца, добавили там.