Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать новые банкноты

В ведомстве решили открыть горячую линию, специалисты которой будут помогать жалобщикам, столкнувшимся с нежеланием торговцев принимать к оплате купюры в 200 руб. и 2000 руб.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА новости

Роспотребнадзор пообещал поддержку тем, кто столкнулся с проблемами при попытке расплатиться банкнотами в 200 руб. и 2 тыс. руб., выпущенными в обращение осенью 2017 года. В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом право выбирать, какими именно банкнотами и монетами (из числа выпущенных в официальное обращение) расплатиться, принадлежит потребителю.

«Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 руб. в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Нарушителям закона, как следует из сообщения ведомства, могут грозить штрафы за «включение в договор условий, ущемляющих права потребителя» (ч. 2 ст. 14.8 Кодекса об административных правонарушениях) или «неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов» (ч. 4 ст. 14.8 КоАП). Максимальный размер штрафа для компаний составляет, согласно закону, 50 тыс. руб.

С 18 января Роспотребнадзор намерен открыть всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца, при обращении на которую специалисты будут давать консультации о том, что предпринять в случае отказа в приеме банкнот номиналом в 200 руб. и 2000 руб.

О выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила 12 октября 2017 года. На лицевой стороне купюры достоинством 2 тыс. руб. изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Кроме того, на банкноте можно увидеть карту Дальнего Востока России, в том числе изображение Сахалина.

Банкноты достоинством 200 руб. украшены видами Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

В середине октября 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

В СМИ также появлялись сообщения о том, что не знакомые с внешним видом новых банкноты торговцы в разных регионах страны отказываются их принимать. В декабре 2017 года ЦБ в целях популяризации новых купюр выпустил шуточный видеоролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей», одной из героинь которого стала сама Эльвира Набиуллина.