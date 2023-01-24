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В России подготовили законопроект о самозапрете на получение кредитов

ЦБ сообщил о подготовке законопроекта о самозапрете на получение кредитов и займов
В соответствии с законопроектом запрет или ограничение на выдачу себе кредитов можно выставить на «Госуслугах». В ЦБ говорили, что эта мера поможет в борьбе с мошенниками

В Госдуму внесут законопроект, который позволит россиянам установить себе запрет на кредиты и займы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Центробанка. Регулятор заявил, что инициатива прошла межведомственное согласование и получила поддержку рынка.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков рассказал, что в соответствии с механизмом такой запрет или ограничение можно выставить на портале госуслуг, эти данные автоматически попадут в бюро кредитных историй. Банки, которые запрашивают информацию в бюро, увидят выставленные ограничения на кредитование.

Войлуков также сообщил, что изменения потребуются в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

ЦБ предложил ввести такой механизм еще летом, заявив, что это поможет в борьбе с мошенничеством. По задумке регулятора, ставить соответствующую отметку или отказываться от нее можно неограниченное количество раз. Взять кредит возможно через два дня после снятия галочки. Как пояснил Банк России, такой срок выбран, поскольку, когда у кого-либо есть «небольшой период охлаждения, то есть точка разрыва коммуникации» с мошенниками, он, как правило, понимает, что был обманут.

С 1 января ЦБ ввел прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов, начав применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволяют ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Меру приняли на фоне восстановления рынка, несмотря на кризис. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что кредитование физических лиц за десять месяцев прошлого года выросло на 6,7%.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк кредиты Госуслуги законопроект
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