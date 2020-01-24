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Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

В их число попали «Детский мир», Тинкофф банк и Магнитогорский металлургический комбинат. Акции этих компаний уже показали рост после смены правительства и имеют дополнительный потенциал, считают аналитики
Детский мир DSKY ₽117,32 -0,24% Купить
ММК MAGN ₽45,3 +1,31% Купить
Магнит MGNT ₽3 702,5 -1,27% Купить
Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Акции нескольких российских компаний, работающих в разных сферах, могут выйти в лидеры роста на фоне дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве Михаила Мишустина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.

Ранее агентство приводило расчеты нидерландской финансовой группы ING Groep N.V, согласно которым после смены правительства для реализации поставленных задач из бюджета могут быть потрачены дополнительно до 2,1 трлн руб.

Опрошенные агентство стратеги банков считают, что при новом правительстве рост акций может показать «Детский мир», который продает игрушки и детскую одежду. Собеседники связывают свои прогнозы с ростом покупательской способности из-за увеличения пособий семьям с детьми и материнского капитала за рождение детей. С момента смены правительства акции компании уже выросли на 11%. Акции могут расти до тех пор, пока дивидендная доходность компании (около 9%) не будет соответствовать среднему для российского рынка уровню 7,4%, заявил трейдер международной финансовой группы Investec Bank Plc Джулиан Риммер.

Кроме того аналитики предрекают рост акций ретейлера «Магнит». Бумаги сети уже выросли более чем на 8% из-за ставок на рост доходов населения.

Структура нового российского правительства. Инфографика
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Среди кредитных организаций, чьи акции могут показать рост, названы Тинькофф банк (ТКС Group Holding) и Сбербанк. Аналитики связывают свои ожидания с увеличением социальных расходов, которые могут помочь «улучшить показатели погашения кредитов для розничных банков».

Также аналитики предрекают рост акций Магнитогорского металлургического комбината. Изменения в правительстве направлены на ускорение развития инфраструктуры, до 2024 года заложено $400 млрд, и рынок начал смотреть более позитивно на перспективы строительных проектов и внутренний спрос на сталь, приводит Bloomberg слова аналитика инвесткомпании «Атон» Андрея Лобазова.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: правительство, акции, компании
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