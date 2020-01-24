Bloomberg назвал самые доходные после смены правительства России компании

В их число попали «Детский мир», Тинкофф банк и Магнитогорский металлургический комбинат. Акции этих компаний уже показали рост после смены правительства и имеют дополнительный потенциал, считают аналитики

Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Акции нескольких российских компаний, работающих в разных сферах, могут выйти в лидеры роста на фоне дополнительных бюджетных расходов при новом правительстве Михаила Мишустина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.

Ранее агентство приводило расчеты нидерландской финансовой группы ING Groep N.V, согласно которым после смены правительства для реализации поставленных задач из бюджета могут быть потрачены дополнительно до 2,1 трлн руб.

Опрошенные агентство стратеги банков считают, что при новом правительстве рост акций может показать «Детский мир», который продает игрушки и детскую одежду. Собеседники связывают свои прогнозы с ростом покупательской способности из-за увеличения пособий семьям с детьми и материнского капитала за рождение детей. С момента смены правительства акции компании уже выросли на 11%. Акции могут расти до тех пор, пока дивидендная доходность компании (около 9%) не будет соответствовать среднему для российского рынка уровню 7,4%, заявил трейдер международной финансовой группы Investec Bank Plc Джулиан Риммер.

Кроме того аналитики предрекают рост акций ретейлера «Магнит». Бумаги сети уже выросли более чем на 8% из-за ставок на рост доходов населения.