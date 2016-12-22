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Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка
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Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка
Санация «по списку», 07:35
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Задорнов предсказал уход «просчитавшихся» банков с рынка
В России действуют 515 банков, но 90% потребностей россиян может покрыть менее половины из них, заявил в интервью РБК предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Консолидация всего финсектора неизбежна, считает он
Михаил Задорнов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

По мнению председателя правления «ФК Открытие» Михаила Задорнова, российская экономика «диктует» сокращение количества финансовых институтов, в том числе банков. «Топ-200 российских банков закрывают 90% потребностей с точки зрения размещения средств населения, предприятий, активов, а также с точки зрения привлеченных средств с международных финансовых рынков», — отметил он в интервью РБК.

По данным Банка России, по состоянию на 22 января 2018 года в России 515 действующих кредитных организаций.

По мнению банкира, «процесс консолидации всего финансового сектора неизбежен». Банкир связывает это с низкими показателями экономического роста за последние десять лет, а также с отсутствием возможности у участников финансового рынка решить проблемы, сформировавшиеся во время кризиса 2008–2009 годов. «Вот с 2008 года, за последние десять лет, ВВП России вырос на 4–5%. В этой связи очевидно, что банковская система, которая является кровеносной системой экономики, с точки зрения масштабов и прибыли растет не быстрее, не чувствует себя лучше экономики», — говорит Задорнов.

Михаил Задорнов – РБК: «Слабые звенья в топ-50 банков еще есть»
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Консолидация финсектора уже началась, тем не менее общественностью этот процесс еще не осознан до конца, считает финансист. «Когда все увидят итоги 2017 года, с учетом объединения ВТБ и ВТБ24, с учетом банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора, эта картинка станет очень наглядной и даст некоторое осмысление», — добавляет Задорнов. По его мнению, игроки, не готовые перестраивать свои бизнес-модели, в процессе «сжатия» рынка оказываются в числе просчитавшихся и их уход становится неизбежным. «Бизнес-модели «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка объединила большая доля кредитов и сделок, связанных с бизнесом основных акционеров», — указал он.

«С точки зрения здоровья отдельных игроков, после трех начавшихся крупных санаций в топ-15 «не-жильцов» практически не осталось. Но слабые звенья в топ-50 еще есть. И это естественно», — считает глава «ФК Открытие».

«Сколько банков останется в России через 3–4 года — неизвестно, да и не стоит мерить рынок с помощью этого показателя», — добавил банкир.

Начало процесса расчистки банковского сектора обычно связывают с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной — она возглавила регулятор в июне 2013 года. С ее приходом число игроков на рынке существенно сократилось. Как следует из данных ЦБ, в 2013 году с рынка ушли 32 кредитных организации, в 2014-м — 86, в 2015 году — 93, в 2016-м — 97. В 2017 году из сектора ушли порядка 50 организаций, включая банк «Югра» и Татфондбанк.

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Инвестиции в банковский сектор из-за ужесточения регулирования снизились — ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что никто не хочет покупать испытывающие проблемы банки. В 2017 году ЦБ создал подконтрольный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), через который были проведены санации трех крупных частных банков: «ФК Открытие», Бинбанка, а также Промсвязьбанка.

Набиуллина говорила, что у ЦБ «нет никакой политики огосударствления банков». «Есть временные вхождения государства в капитал санируемых банков», — заявляла она. По ее словам, в ЦБ не готовы «оставлять неэффективные банки на рынке, крупные, только из-за того, что они частные и есть риск огосударствления». Президент России Владимир Путин заявлял, что также слышит критику в адрес ЦБ, «что своими действиями ЦБ огосударствляет банковскую систему». «Это не так», — добавлял он. «ЦБ нам всем говорит, если он что-то и забирает «под себя», то с целью последующей приватизации. Процесс будет развиваться именно в таком ключе», — говорил Путин в декабре 2017 года на пресс-конференции.

Авторы: Марина Божко, Анастасия Криворотова.
Теги: банки , финансовый рынок , консолидация
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