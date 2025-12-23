 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ предложил наказывать за нелегальный криптообмен

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images
Центральный банк России планирует ввести ответственность на незаконный криптообмен в 2027 году. Об этом говорится на сайте регулятора.

«С 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность», — говорится в сообщении.

Банк сообщил, что подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил предложение правительству. Согласно идее ЦБ, приобретать критоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила.

«Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны», — добавил регулятор.

Неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать до 300 тысяч рублей в год через одного брокера в самые надежные криптовалюты, прошедшие отбор по закону, но только после сдачи теста. Квалифицированные инвесторы получат доступ ко всем видам криптовалют, кроме полностью анонимных, без лимитов по сумме, но тоже после проверки знаний о рисках.

Работать с криптовалютами можно будет через действующую финансовую инфраструктуру — биржи и брокеры используют свои текущие лицензии, а особые требования коснутся только специализированных депозитариев и обменных пунктов, уточняет ЦБ.

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту
Финансы
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
