 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, критерии которых закрепят в законодательстве, после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, следует из концепции по регулированию криптовалют на российском рынке, подготовленной Банком России.

Согласно концепции, криптовалюты и стейблкоины признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но расплачиваться ими внутри России нельзя. Регулятор подчеркнул, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом: «Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», — указал ЦБ.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объемам сделок и также только после прохождения тестирования на понимание их рисков, указывает Банк России.

Кому ЦБ разрешит торговать криптовалютой в России. Главное
Крипто

Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании имеющихся у них лицензий. Отдельные требования затронут только специальные депозитарии и обменники, которые будут работать с криптовалютами. Кроме того, российские резиденты смогут покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить такие активы через российских посредников за границу. Однако в таком случае им необходимо уведомить налоговую службу.

Законодательная база, согласно концепции Банка России, должна быть подготовлена до 1 июля 2026 года. С 1 июля 2027-го регулятор планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50
Названы главные тренды на рынке новостроек Подмосковья в 2025 году Недвижимость, 15:45