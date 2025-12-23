ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, критерии которых закрепят в законодательстве, после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, следует из концепции по регулированию криптовалют на российском рынке, подготовленной Банком России.

Согласно концепции, криптовалюты и стейблкоины признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но расплачиваться ими внутри России нельзя. Регулятор подчеркнул, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом: «Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», — указал ЦБ.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объемам сделок и также только после прохождения тестирования на понимание их рисков, указывает Банк России.

Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании имеющихся у них лицензий. Отдельные требования затронут только специальные депозитарии и обменники, которые будут работать с криптовалютами. Кроме того, российские резиденты смогут покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить такие активы через российских посредников за границу. Однако в таком случае им необходимо уведомить налоговую службу.

Законодательная база, согласно концепции Банка России, должна быть подготовлена до 1 июля 2026 года. С 1 июля 2027-го регулятор планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

Материал дополняется