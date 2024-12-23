Путин поручил донастроить льготные программы кредитования

Программы надо донастроить, изучив распределение рисков роста ключевой ставки между заемщиками, банками и бюджетом, сказал Путин. Целями должны быть технологический суверенитет и развитие экономики предложения, добавил он

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Действующие в России льготные программы кредитования необходимо донастроить, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развитие экономики предложения», — сказал глава государства.

По словам Путина, требуется проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом.

Центробанк постепенно повышал ключевую ставку с середины 2023 года. В конце октября она дошла до рекордного 21%. На последнем в этом году декабрьском заседании совет директоров регулятора сохранил ее на том же уровне.

Также президент поручил «предметно» рассмотреть способы увязки получения льготных кредитов с выходом компаний на биржу. «Конечно, там, где это обоснованно и целесообразно, то есть в отношении крупных компаний, лидеров своих отраслей», — уточнил он.

В России существует множество программ льготного кредитования для бизнеса и проектов отдельных сфер. В июле «Ведомости» писали, что власти рассматривают возможность сворачивания льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП).

По данным газеты, такой сценарий вошел в один из возможных вариантов набора инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 годах. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб., следовало из материалов, которые обсуждались в правительстве, передавали «Ведомости».

Сохранение двух льготных программ — «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей в следующие шесть лет обошлось бы бюджету в 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следовало из материалов, на которые ссылалась газета.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки, отмечало издание. Один из источников пояснил газете, что банки сегодня также гораздо менее заинтересованы предоставлять такие займы, поскольку величина субсидии не покрывает их рисков по кредиту. По его словам, это традиционный в целом спор, как надо использовать бюджетные ресурсы в условиях их ограниченности.

В Минэкономразвития, говоря о высокотехнологичном бизнесе, подтверждали, что с учетом повышения ключевой ставки Банком России и высокого спроса на льготные программы кредитования в этой сфере «лимит бюджетных ассигнований для субсидирования процентной ставки МСП Банком был досрочно исчерпан».

Ведомство, Корпорация МСП и Минфин в сентябре договорились о выделении дополнительной субсидии для покрытия действующих кредитных договоров по ставке 12% (при действовавшей на тот момент ключевой в 19%). Такая ставка по-прежнему является льготной, поскольку коммерческие зачастую превышают 27%, подчеркнули в Минэке.