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Авен объяснил попытки наладить контакты с администрацией Трампа

Петр Авен признался РБК, что пытался установить отношения с администрацией Дональда Трампа для нужд «Альфа-Групп», а не для российских властей. Но наладить контакты не удалось: с российскими бизнесменами «боялись разговаривать»
Альфа-банк RU000A100998 101,02 -0,04% Купить
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Председатель совета директоров Альфа-банка, акционер «Альфа-Групп» Петр Авен объяснил в интервью РБК, в связи с чем ему пришлось дать показания для доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера и какие последствия это имело.

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Доклад Мюллера касался вмешательства России в американские выборы 2016 года, Минюст США опубликовал его в апреле 2019 года. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что документ не установил, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней, но из него следует, что Россия пыталась вмешаться в выборы.

Мюллер сообщил о предупреждении Путиным Авена о санкциях США
Политика
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен

Согласно докладу, авторы которого ссылались в том числе на слова Авена, тот встречался с президентом Владимиром Путиным, который предупредил его о возможности введения новых санкций как против России, так и против Альфа-банка и необходимости предпринять меры, чтобы этого не допустить. Авен ответил, что ради защиты от санкций попробует установить взаимодействие, президент, как утверждает банкир, воспринял такие намерения скептически. По словам бизнесмена, Путин в беседе с ним сказал, что не знает, к кому можно обратиться по этому вопросу, и не дал директивных указаний предпринять такие меры. В итоге Авен пытался наладить диалог с командой Трампа через лоббиста и экс-посла США в Германии Ричарда Берта, но эти попытки не увенчались успехом, установила комиссия Мюллера.

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Финансы
<p>Петр Авен</p>

«Мы как «Альфа-Групп» много лет имели контакты в США, пытались заниматься там бизнесом, [общались] и с политическими, и с бизнес-кругами. Когда появилась новая администрация, мы, вполне естественно для себя, пытались построить контакты с новой командой. Это совершенно не секрет: я действительно пытался построить контакты для нас, только для акционеров «Альфа-Групп», с новой администрацией. И меня допрашивали на тему, для кого я это делал — для нас или для российского руководства», — рассказал Авен. Он подчеркнул, что делал это только для «Альфа-Групп», не имея в виду «ни российского руководства, ни российского государства».

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«Мне кажется, мои объяснения в полной степени удовлетворили как комиссию Мюллера, так и всех остальных, кто со мной разговаривал. Последствий это не имело просто потому, что тот информационный фон, который в то время существовал вокруг России, делал [контакты] просто невозможными, с российскими бизнесменами боялись разговаривать. Никакого продолжения этого не было нигде и никак. Вся эта история была абсолютно закончена — ничего не произошло. И наши контакты никак налажены не были», — резюмировал Авен.

Автор
Антон Фейнберг
Альфа-банк Петр Авен Роберт Мюллер Дональд Трамп
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