Авен объяснил попытки наладить контакты с администрацией Трампа

Петр Авен признался РБК, что пытался установить отношения с администрацией Дональда Трампа для нужд «Альфа-Групп», а не для российских властей. Но наладить контакты не удалось: с российскими бизнесменами «боялись разговаривать»

Петр Авен (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Председатель совета директоров Альфа-банка, акционер «Альфа-Групп» Петр Авен объяснил в интервью РБК, в связи с чем ему пришлось дать показания для доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера и какие последствия это имело.

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Доклад Мюллера касался вмешательства России в американские выборы 2016 года, Минюст США опубликовал его в апреле 2019 года. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что документ не установил, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа вступили в сговор с Россией либо сотрудничали с ней, но из него следует, что Россия пыталась вмешаться в выборы.

Согласно докладу, авторы которого ссылались в том числе на слова Авена, тот встречался с президентом Владимиром Путиным, который предупредил его о возможности введения новых санкций как против России, так и против Альфа-банка и необходимости предпринять меры, чтобы этого не допустить. Авен ответил, что ради защиты от санкций попробует установить взаимодействие, президент, как утверждает банкир, воспринял такие намерения скептически. По словам бизнесмена, Путин в беседе с ним сказал, что не знает, к кому можно обратиться по этому вопросу, и не дал директивных указаний предпринять такие меры. В итоге Авен пытался наладить диалог с командой Трампа через лоббиста и экс-посла США в Германии Ричарда Берта, но эти попытки не увенчались успехом, установила комиссия Мюллера.