Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год Общество, 10:07 Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт Финансы, 10:00 Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии Общество, 09:16 В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении Общество, 09:01 СМИ сообщили о трех погибших при взрыве у полицейского участка в Колумбии Общество, 08:47 Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией Политика, 08:34 Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения полосы Общество, 08:01 Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать Политика, 08:00 Китайский журналист назвал причины быстрого старения русских женщин Общество, 07:59 Лавров сообщил подробности встречи с будущим послом США в России Политика, 07:48 В Свердловской области произошел пожар в жилом доме Общество, 07:26 СМИ узнали о двойном гражданстве министра обороны Ирака Политика, 07:14 МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности Общество, 06:56 Дед Мороз сообщил о наиболее популярных подарках для детей на Новый год Общество, 06:35
Финансы ,  
0 
Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт
С начала 2019 года число случаев подделывания банковских карт сократилось на 70%. Россияне по-прежнему рискуют столкнуться с этим видом мошенничества, но в основном при поездках за границу
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

Если за 10 месяцев 2018 года их число снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2017 года, то в 2019 году оно упало сразу на 73% (данные в абсолютном выражении банк не раскрывает). Расчеты в исследовании основаны на данных системы мониторинга карточных транзакций Райффайзенбанка, отчетах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ (ФинЦЕРТ), а также на динамике инцидентов, зафиксированных антифрод-решениями «Лаборатории Касперского». Другие банки подтверждают тенденцию.

Как подделываются карты

Злоумышленники устанавливают в банкоматах или POS-терминалах скиммеры (накладки на слоты для считывания карты), которые копируют всю информацию, хранящуюся в магнитной полосе: имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. После этого создается копия карты, которую можно использовать для оплаты в магазинах. Для компрометации PIN-кода обычно используются мини-видеокамеры, реже — накладные клавиатуры. Эти устройства устанавливаются как в банкоматах, так и около POS-терминалов, пояснила руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.

На снижение числа случаев подделки карт влияют несколько основных факторов, отмечают авторы исследования Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского»:

  • переход на карты с чипом (с 1 июля 2015 года ЦБ обязал банки оснащать карты микропроцессором, а не только магнитной полосой, которая менее защищена);
  • широкое распространение бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т.п.);
  • переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях, при котором данные платежа не доступны третьим лицам;
  • массовое оснащение банкоматов на территории России антискимминговыми устройствами.

В других банках такие же тенденции. У Тинькофф Банка сумма денежных средств, украденных с помощью скомпрометированных карт, в 2019 году снизилась на 32% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил представитель банка. Московский кредитный банк в текущем году зафиксировал только одну попытку мошенничества с поддельной картой, в прошлом году их было менее пяти, отметила его пресс-служба. «Открытие» также наблюдает значительное сокращение попыток использования поддельных платежных карт в последние годы, а ВТБ не выявил ни одного случая использования поддельных карт в течение последних лет. В сети POS-терминалов и банкоматов Альфа-банка использование поддельных карт не фиксировалось с 2012 года. Сбербанк не ответил на запрос РБК, но еще в июле его зампред Станислав Кузнецов заявил, что в России одержана практически полная победа над скиммингом.

Несмотря на усиление мер безопасности, случаи такого мошенничества сохраняются, говорит Виктория Александрова из Райффайзенбанка, по большей части из-за того, что в некоторых странах по-прежнему можно использовать карты только с магнитной полосой. В Европе в этом году наблюдается минимальное число таких атак, отмечает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, но говорить, что скимминг сошел на нет, пока рано: «В некоторых странах до сих пор распространена оплата картами с магнитной полосой, поэтому злоумышленники продолжат проявлять к этому интерес».

О том, что приходит на смену скиммингу, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банкоматы, Райффайзенбанк, «Лаборатория Касперского»
Материалы по теме
«Яндекс.Деньги» ответили на данные о новом виде мошенничества с картами
Финансы
В России в четыре раза выросло число случаев мошенничества с картами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter