Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

С начала 2019 года число случаев подделывания банковских карт сократилось на 70%. Россияне по-прежнему рискуют столкнуться с этим видом мошенничества, но в основном при поездках за границу

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Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

Если за 10 месяцев 2018 года их число снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2017 года, то в 2019 году оно упало сразу на 73% (данные в абсолютном выражении банк не раскрывает). Расчеты в исследовании основаны на данных системы мониторинга карточных транзакций Райффайзенбанка, отчетах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ (ФинЦЕРТ), а также на динамике инцидентов, зафиксированных антифрод-решениями «Лаборатории Касперского». Другие банки подтверждают тенденцию.

Как подделываются карты Злоумышленники устанавливают в банкоматах или POS-терминалах скиммеры (накладки на слоты для считывания карты), которые копируют всю информацию, хранящуюся в магнитной полосе: имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. После этого создается копия карты, которую можно использовать для оплаты в магазинах. Для компрометации PIN-кода обычно используются мини-видеокамеры, реже — накладные клавиатуры. Эти устройства устанавливаются как в банкоматах, так и около POS-терминалов, пояснила руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.

На снижение числа случаев подделки карт влияют несколько основных факторов, отмечают авторы исследования Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского»: