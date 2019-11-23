Эксперты сообщили о резком сокращении случаев подделки карт

Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».
Если за 10 месяцев 2018 года их число снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2017 года, то в 2019 году оно упало сразу на 73% (данные в абсолютном выражении банк не раскрывает). Расчеты в исследовании основаны на данных системы мониторинга карточных транзакций Райффайзенбанка, отчетах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ (ФинЦЕРТ), а также на динамике инцидентов, зафиксированных антифрод-решениями «Лаборатории Касперского». Другие банки подтверждают тенденцию.
Как подделываются карты
Злоумышленники устанавливают в банкоматах или POS-терминалах скиммеры (накладки на слоты для считывания карты), которые копируют всю информацию, хранящуюся в магнитной полосе: имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. После этого создается копия карты, которую можно использовать для оплаты в магазинах. Для компрометации PIN-кода обычно используются мини-видеокамеры, реже — накладные клавиатуры. Эти устройства устанавливаются как в банкоматах, так и около POS-терминалов, пояснила руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова.
На снижение числа случаев подделки карт влияют несколько основных факторов, отмечают авторы исследования Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского»:
- переход на карты с чипом (с 1 июля 2015 года ЦБ обязал банки оснащать карты микропроцессором, а не только магнитной полосой, которая менее защищена);
- широкое распространение бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т.п.);
- переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях, при котором данные платежа не доступны третьим лицам;
- массовое оснащение банкоматов на территории России антискимминговыми устройствами.