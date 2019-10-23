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Финансы ,  
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ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ решил приостановить принятие новых законов на финансовом рынке на весь 2020 год: регулятору нужно оценить, насколько эффективны уже действующие нормы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).

«Понимая, что нами сформулирована на несколько лет вперед законодательная повестка, мы будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно предложено. Поверьте мне, таких законов большое количество», — сказал Чистюхин.

«Я хочу, чтобы мы дали друг другу подышать в течение 2020 года. В 2021 году посмотрим, что будем реализовывать дальше», — добавил зампред ЦБ.

За пять лет реализовано очень много инициатив, и теперь ЦБ нужно время, чтобы оценить получившуюся законодательную конструкцию, сказал Чистюхин. Каждый год регулятор выпускает более 400 нормативных актов, отметил он: «Я считаю, что в наших силах несколько уменьшить наши собственные аппетиты. Иногда надо просто остановиться и посмотреть, что и как работает перед тем, как это править».

Какие действующие нормы может изменить ЦБ

Прежде всего, по словам Чистюхина, ЦБ проанализирует итоги внедрения МСФО и может сократить количество отчетов: «Я напомню, мы хотели сделать финансовую отчетность на основе МСФО неким ядром нашей получаемой информации и на основе нее построить нашу надзорную отчетность. Тем не менее практика показывает, что не все виды отчетности мы используем полноценно и, возможно, ее нужно где-то сократить или уменьшить периодичность».

Также ЦБ планирует оптимизировать стандарт надзора за некредитными финансовыми организациями, добавил зампред ЦБ: «Ряд процедур, которые там прописаны — они не так эффективны, как нам хотелось бы. Вполне возможно, что они тяжелы, несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для поднадзорных. И потому нужно сосредоточиться на более сутевых вещах и что-то исключить».

При этом ЦБ намерен завершить подготовку принятого в первом чтении законопроекта о совершенствовании брокерской деятельности, а также законопроекта об упрощенной идентификации для инвестиционных советников и держателей реестров.

Гильотина для «лишних» законов

В сентябре ЦБ предложил участникам финансового рынка сообщить ему о тех действующих в отрасли законодательных нормах, которые уже утратили актуальность или просто избыточны. По сути, регулятор предложил рынку аналог анонсированной правительством России «регуляторной гильотины», в рамках которой планируется «отправить под нож» устаревшие документы. Распространить ее действие на надзор ЦБ предлагал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Брокеры, управляющие компаниями, банки и другие участники рынка направили свои предложения регулятору.

ЦБ необходимо не просто ликвидировать устаревшие нормы, но и оценивать регулирующее воздействие на рынок новых норм, которые он внедряет, отмечала руководитель комплаенс-контроля «АТОН» Ирина Грекова: количество участников финансового рынка, по ее оценке, за шесть лет сократилось вдвое, а регуляторная нагрузка на оставшихся увеличилась в 2,5 раза.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, законодательная инициатива
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