ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке

ЦБ решил приостановить принятие новых законов на финансовом рынке на весь 2020 год: регулятору нужно оценить, насколько эффективны уже действующие нормы

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ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).

«Понимая, что нами сформулирована на несколько лет вперед законодательная повестка, мы будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно предложено. Поверьте мне, таких законов большое количество», — сказал Чистюхин.

«Я хочу, чтобы мы дали друг другу подышать в течение 2020 года. В 2021 году посмотрим, что будем реализовывать дальше», — добавил зампред ЦБ.

За пять лет реализовано очень много инициатив, и теперь ЦБ нужно время, чтобы оценить получившуюся законодательную конструкцию, сказал Чистюхин. Каждый год регулятор выпускает более 400 нормативных актов, отметил он: «Я считаю, что в наших силах несколько уменьшить наши собственные аппетиты. Иногда надо просто остановиться и посмотреть, что и как работает перед тем, как это править».