С января доля депозитов иностранцев в банках Казахстана выросла вдвое
С января по июнь в банках Казахстана заметно возросла доля средств на депозитных счетах иностранных граждан, передает Frank Media со ссылкой на свои расчеты и данные Национального банка республики.
В январе иностранцы хранили на счетах в казахстанских банках 195,9 млрд тенге (около 24,5 млрд руб.), что составляло 1,5% от общей суммы средств физлиц на счетах и вкладах.
А в июне сумма вкладов иностранцев выросла до 410,7 млрд тенге (около 51,4 млрд руб.), то есть 3% от общей суммы средств физлиц.
Как сообщил Frank Media представитель Национального банка Казахстана, доля средств на депозитных счетах иностранных граждан начала расти с марта, а в апреле и мае приток средств усилился — 1,9 и 2,2% от общего объема средств.
Доля россиян, которые имеют счета и вклады в казахстанских банках, на данный момент неизвестна, но, согласно данным на первые числа апреля, граждане России и Белоруссии с начала года открыли около 12 тыс. счетов.
Ранее Frank Media также писал о росте доли средств на депозитах в банках Армении, Узбекистана, Грузии и Киргизии.
Согласно данным Банка России и расчетам РБК, в июне текущего года россияне разместили на счетах и депозитах за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ.
В мае эта сумма составляла $1,5 млрд, что свидетельствует о росте объемов операций с банками-нерезидентами более чем втрое. До этого всплеск переводов сбережений россиян в иностранные кредитные организации наблюдался в феврале, когда объем таких операций достиг $4,3 млрд.
Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и ввода банками комиссий за хранение валюты на счетах внутри страны.