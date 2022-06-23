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Финансы ,  
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Совет безопасности разработал меры борьбы с хищением денег с карт россиян

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Межведомственная комиссия Совета безопасности России по общественной безопасности обсудила на заседании меры по защите банковских карт россиян от хищений, сообщается на сайте Совбеза.

«Выработаны дополнительные межведомственные мероприятия, направленные на повышение эффективности выявления и документирования преступлений, связанных с хищением безналичных денежных средств, а также меры по возврату похищенных активов», — говорится в сообщении.

В Совбезе предлагают внести изменения в законодательство для совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств с банковских счетов граждан и установления порядка возврата банками похищенных денег. Какие именно изменения подразумеваются, в совете не уточили.

Также разработаны меры по блокировке ресурсов в интернете, которые рекламируют и предоставляют услуги, связанные с «преступлениями с применением информационных технологий». Особое внимание комиссия обратила на использование преступниками зарубежных call-центров, подмену зарубежного трафика, а также применение банковских карт и счетов в нарушение закона.

Также комиссия указала на необходимость проведения проверок деятельности лицензирующих органов, которые контролируют пропуск трафика операторами связи.

В Kaspersky заявили о потере хакерами интереса к картам российских банков
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

В декабре прошлого года Банк России уведомил участников банковского рынка о планах определить максимальную сумму, которую банки должны возвратить клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке. Для этого ЦБ намеревался внести изменения в закон «О национальной платежной системе».

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В мае 2022-го стало известно, что регулятор хочет ограничить срок возврата двумя днями. ЦБ ведет базу, в которой собирает данные о мошеннических переводах. В случае если банк не учтет данные из этой базы и переведет деньги на мошеннический счет, информация о котором есть в ней, он будет обязан вернуть деньги в двухдневный срок, ведь по закону на обработку перевода отводится три дня. В апреле сообщалось, что ЦБ хотел дать банкам 30 дней на возврат похищенных средств.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил РБК, что банки выступали против установления короткого срока возврата денег, поскольку «за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк».

Теги
Совет безопасности России Банковские карты хищения кибермошенничество

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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