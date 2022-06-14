В Kaspersky заявили о потере хакерами интереса к картам российских банков

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Хакеры потеряли интерес к российским банковским картам из-за невозможности совершения покупок с их помощью за рубежом, рассказал «РИА Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он отметил, что количество объявлений о торговле данными карт российских банков в интернете после 24 февраля упало, через несколько недель резко выросло и снова снизилось, после чего нового подъема не последовало.

«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — сказал Голованов.

Невозможность оплаты картами российских банков за границей связана с уходом из России платежных систем Visa и Mastercard. Они прекратили работу в стране в начале марта.

После ухода Visa и Mastercard, карты этих платежных систем, выпущенные на территории России, продолжили работать внутри страны до истечения срока действия. Однако совершить платежи, в том числе онлайн, и переводы за границей с помощью российских карт стало невозможно. Кроме того, в России перестали поддерживаться операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным зарубежными банками.

В России действует собственная платежная система «Мир». Внутри страны карты «Мир» работают без ограничений, также они принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.