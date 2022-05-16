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ЦБ рассказал об идее сократить срок возврата на карты украденных денег

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центробанк России разрабатывает механизм возврата средств гражданам в случае, если они перевели деньги мошенникам, в течение двух дней, сообщил в интервью «Известиям» директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Материал размещен на сайте банка.

По его словам, ведомство ведет базу, в которой собирает данные о мошеннических переводах, в том числе там содержится информация о счетах-дропперах, на которые выводятся похищенные деньги.

«Если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. <...> мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — рассказал Уваров.

По словам представителя ЦБ, из-за распространения телефонного мошенничества держатели карт не сразу осознают, что перевели деньги мошенникам, но вернуть средства уже не могут. Двухдневный срок будет представлять собой «период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия». «По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство», — отметил Уваров.

ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В апреле РБК ознакомился с поправками в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым планировалось установить для кредитных организаций обязательный 30-дневный срок возврата украденных денежных средств в случае установления факта денежного перевода без согласия клиента после получения от него соответствующего заявления.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков говорил РБК, что изначально ЦБ хотел установить срок возврата «два-три дня», однако банки выступили против. «За это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах [срок] может достигать нескольких недель», — указал Волуйков.

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По данным ЦБ, за 2021 год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб., но из этих средств жертвы обмана получили назад только 920,5 млн руб., или 6,8%. В 2020 и 2019 годах этот уровень был выше — 11,3% и 14,6% соответственно.

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Теги
Лилия Пашкова
Центробанк мошенничество Денежные переводы возврат средств
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