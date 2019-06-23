Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Ипотека весной 2019 года стала доступнее, оценили аналитики Росбанка: у россиян растут зарплаты, а банки снижают ставки. Проще всего платить по ипотеке в Магадане и на Ямале, сложнее всего — в Севастополе, Приморье и Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сколько платит за ипотеку средний россиянин

Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК). Условный россиянин со средним заработком, который купил квартиру в ипотеку в конце мая, будет ежемесячно тратить на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле доля была выше — 46,9%, а в феврале, на который пришелся локальный максимум, — 47,5%.

Как определяли доступность ипотеки Аналитики «Росбанк Дом» (ипотечный филиал, созданный на базе «ДельтаКредита», бывшей «дочки» Росбанка; в начале июня он был присоединен к Росбанку) основывались на данных Росстата о среднемесячной начисленной зарплате (среднее значение за последние 12 месяцев, чтобы сгладить сезонность) и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 года, а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам (расчеты «Росбанк Дом» по данным банков и Frank RG). Рассматривалась квартира площадью 40 кв. м, срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры. Квартира покупается в том же регионе, где человек работает и получает зарплату.

С мая 2016 года, когда в среднем на ипотечный платеж уходило 65% зарплаты, доля отчислений снижалась вплоть до минимума в 43,2% в сентябре 2018 года, затем снова стала расти — до весны 2019 года, следует из данных банка. В начале 2019 года банки повышали ставки по ипотеке, жилая недвижимость дорожала, однако с марта ни один банк ставок не повышал, а в прошлом месяце некоторые стали снижать, пояснила автор исследования, главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк. Поспособствовал также рост зарплат россиян, отмечается в исследовании.

Динамика коэффициента сейчас больше определяется изменением средней зарплаты, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников: средняя ставка и сумма ипотечного кредита влияют на него мало в силу своей инерционности. Рост номинальных зарплат ускорился с 5,1% в годовом выражении в феврале, до 7,7% в марте и до 8,1–8,4% в апреле–мае, поддержала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. К тому же, когда стало возникать ощущение, что цикл повышения ключевой ставки ЦБ закончился, банки начали более активно стимулировать ипотеку через снижение ставок, добавила она.