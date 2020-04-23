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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Банковскому сектору нужно уже сейчас задуматься о том, что можно сделать для роста объема кредитования бизнеса и граждан после эпидемии коронавируса, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на видеоконференции с представителями крупнейших банков и правительства.

«Способ­ность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальней­шего развития экономики России», — считает президент.

По его словам, это поможет создать условия для решения экономических задач в средне- и долгосрочной перспективе.

Путин также попросил присутствующих на совещании банкиров рассказать ему, как продвигается работа по реализации ранее разработанных мер поддержки — каникулы по ипотечным и потреби­тельским кредитам для граж­дан, чьи доходы сократи­лись более чем на 30%; льготные кредиты предприятиям на попол­нение оборотных средств и выплату заработной платы, а также льготную ипотечную программу под 6,5% на покупку нового жилья в новостройках.

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая
Общество
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В совещании по вопросам банковского кредитования экономики с президентом принимали участие председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев, президент банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, президент «ВТБ» Андрей Костин, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Кроме того, там присутствовали и члены правительства — первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Льготная программа ипотеки, которую упомянул президент, распространится на кредиты, которые выдадут россиянам до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн руб. в остальных регионах. На весь срок кредитования будет распространяться годовая ставка 6,5%.

Утром 23 апреля Путин поручил правительству утвердить ее до 1 мая.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, банкиры, экономика
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