Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Банковскому сектору нужно уже сейчас задуматься о том, что можно сделать для роста объема кредитования бизнеса и граждан после эпидемии коронавируса, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на видеоконференции с представителями крупнейших банков и правительства.

«Способ­ность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальней­шего развития экономики России», — считает президент.

По его словам, это поможет создать условия для решения экономических задач в средне- и долгосрочной перспективе.

Путин также попросил присутствующих на совещании банкиров рассказать ему, как продвигается работа по реализации ранее разработанных мер поддержки — каникулы по ипотечным и потреби­тельским кредитам для граж­дан, чьи доходы сократи­лись более чем на 30%; льготные кредиты предприятиям на попол­нение оборотных средств и выплату заработной платы, а также льготную ипотечную программу под 6,5% на покупку нового жилья в новостройках.