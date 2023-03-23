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Аксаков заявил, что финансовый пузырь западных банков «должен лопаться»

Депутат Аксаков: финансовый пузырь западных банков должен лопаться
По словам Аксакова, его сыновья работали в UBS и Credit Suisse и рассказывали о ситуации в финансовых организациях. Он считает, что у банков схожие проблемы
Анатолий Аксаков
Анатолий Аксаков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В мировой финансовой системе должны произойти масштабные изменения, результатом которых станет «очень серьезная реконструкция». Об этом заявил на Российском форуме финансового рынка, организованном АКРА, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что сначала один банк в Америке практически грохнулся, произошло объединение двух швейцарских банков. И те проблемы, которые есть у Credit Suisse, есть у UBS, и в Sachs, и у других. Мы находимся в ситуации, когда весь этот финансовый пузырь должен лопаться», — сказал Аксаков, сославшись на опыт работы своих сыновей, один из которых работал в нью-йоркском подразделении банка UBS, а другой — в Credit Suisse.

«Я слушал обоих и делал вывод о том, что, в принципе, работают банки одинаково. Принципы работы что Credit Suisse, что UBS, что Citi, Goldman Sachs и так далее — они одинаковы», — отметил Аксаков.

По его словам, предпринимаемые сейчас властями Швейцарии попытки поддержать крупнейшие банки страны совершенно недостаточны для того, чтобы выправить ситуацию.

«Я посмотрел — там $100 млрд (столько Национальный банк Швейцарии даст UBS и Credit Suisse в качестве гарантии ликвидности. — РБК), это гроши, это копейки. И очевидно, что этот пузырь, с моей точки зрения, должен лопаться», — заявил Аксаков.

15 марта у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка, по итогу торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого он обратился к Национальному банку Швейцарии с просьбой выделить кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Глава Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что на ситуацию с банком повлияло и то, что ранее, в марте, обанкротился американский Silicon Valley Bank, занимавший 16-е место по величине активов, и потеря доверия стала слишком большой. Также обанкротились еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank. 19 марта ЦБ Швейцарии утвердил план спасения Credit Suisse: контроль за ним получит UBS.

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Теги
Маргарита Мордовина, Евгений Калюков Евгений Калюков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анатолий Аксаков Банки пузырь
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