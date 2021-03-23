Райффайзенбанк предупредил о возможных сбоях при входе в приложение

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

При входе в мобильное приложение Райффайзенбанка пользователи Android могут столкнуться со сбоями, сообщается на странице банка в Twitter.

«Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android», — говорится в сообщении.

В банке указали, что справиться с проблемой помогает установка обновления WebView.

По данным сервиса Downdetector, к 10:00 мск выросло число жалоб на работу Google. В частности, пользователи жалуются на сбой работы Google на Android.

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