Финансы , 23 мар, 10:23
0
Райффайзенбанк предупредил о возможных сбоях при входе в приложение
При входе в мобильное приложение Райффайзенбанка пользователи Android могут столкнуться со сбоями, сообщается на странице банка в Twitter.
«Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android», — говорится в сообщении.
В банке указали, что справиться с проблемой помогает установка обновления WebView.
По данным сервиса Downdetector, к 10:00 мск выросло число жалоб на работу Google. В частности, пользователи жалуются на сбой работы Google на Android.
Материал дополняется.