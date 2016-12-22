Фонд ЦБ перестал управлять Бинбанком

В приказе регулятора сказано, что это связано с формированием органов управления кредитной организации. Ранее РБК сообщал, что руководить Бинбанком после временной администрации будет представитель ЦБ Сергей Шевченко

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ЦБ прекратил полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве временной администрации Бинбанка. Об этом говорится в приказе регулятора.

В документе сказано, что прекращение полномочий фонда в качестве временной администрации связано с формированием органов управления Бинбанка.

В начале февраля РБК писал, что Бинбанк после завершения работы временной администрации возглавит заместитель руководителя временной администрации Бинбанка Сергей Шевченко.

ЦБ объявил о санации Бинбанка 21 сентября. Кредитная организация стала вторым банком, в отношении которого была применена новая схема санации ​ — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолид​ации банковского сектора (ФКБС).

В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Бинбанк будет объединен с «ФК Открытием». Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил, что процесс объединения займет 9–12 месяцев.