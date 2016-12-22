Фонд ЦБ перестал управлять Бинбанком

ЦБ прекратил полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве временной администрации Бинбанка. Об этом говорится в приказе регулятора.
В документе сказано, что прекращение полномочий фонда в качестве временной администрации связано с формированием органов управления Бинбанка.
В начале февраля РБК писал, что Бинбанк после завершения работы временной администрации возглавит заместитель руководителя временной администрации Бинбанка Сергей Шевченко.
ЦБ объявил о санации Бинбанка 21 сентября. Кредитная организация стала вторым банком, в отношении которого была применена новая схема санации — с участием ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Бинбанк будет объединен с «ФК Открытием». Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил, что процесс объединения займет 9–12 месяцев.