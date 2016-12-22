ЦБ обнаружил вывод активов из связанного с экс-главой ВДВ банка

По результатам работы временной администрации в банке «Арсенал», у которого в сентябре была отозвана лицензия, ЦБ выявил вывод активов на сумму более 160 млн руб. Регулятор передал сведения в правоохранительные органы

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Временная администрация банка «Арсенал», назначенная в связи с отзывом лицензии ЦБ, обнаружила вывод более чем 160 млн руб., говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у банка и ввел временную администрацию 21 сентября 2017 года. «Арсенал» 12 января 2018 года был признан банкротом. По оценке ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, не занимался выявлением операций по возможному финансированию терроризма и не направлял властям достоверных сведений о таких операциях. Деятельность банка характеризовалась использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов.

Временная администрация «Арсенала» по итогам обследования финансового состояния банка «выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства», отметил регулятор. Общая сумма сделок превышает 160 млн руб.

Всю информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством «Арсенала», ЦБ направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

По оценке ЦБ, стоимость активов обанкротившегося банка не превышает 408,5 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 529,8 млн руб. «Арсенал» занимал 495-е место среди российских банков по величине активов. Согласно данным базы СПАРК, его совладельцами являются 12 физических лиц, а также общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (РАГ), возглавляемая председателем думского комитета по обороне, экс-главой ВДВ Владимиром Шамановым.

Сейчас регулятор готовит предложение, которое позволит ему вводить уполномоченных представителей в любой банк, в деятельности которого ЦБ увидит признаки вывода активов, заявил в январе зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире «России 24». Кроме того, регулятор хочет получить право на введение полугодового запрета для банков на изменение и прекращение договоров залогового кредитования, чтобы заранее предупреждать вывод активов.