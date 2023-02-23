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Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

Байден предложил назначить экс-главу Mastercard Аджая Бангу президентом Всемирного банка
Байден отметил, что Банга имеет опыт управления ресурсами для решения глобальных проблем, включая изменение климата. А действующего главу Всемирного банка неоднократно критиковали за недостаточные усилия по климатическим вопросам
Аджай Банга
Аджай Банга (Фото: Ting Shen / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Джо Байден предложил назначить экс-главу Mastercard Аджая Бангу новым президентом Всемирного банка, сообщили в Белом доме.

«Аджай обладает уникальными способностями для руководства Всемирным банком в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также направляя организации в периоды фундаментальных изменений», — заявил Байден.

Американский президент отметил, что Банга вырос в Индии, поэтому он имеет особенный взгляд на проблемы, которые предстоит решать развивающимся странам, а также на возможности Всемирного банка в борьбе с бедностью. Кроме того, экс-глава Mastercard обладает опытом мобилизации государственно-частных ресурсов для решения насущных проблем, включая изменение климата.

Банга покинул пост директора Mastercard в 2021 году после десяти лет работы. По данным The Wall Street Journal, под его руководством компании удалось достичь 13-кратного роста стоимости рыночной капитализации. После ухода из Mastercard Банга перешел в General Atlantic в качестве заместителя председателя директора. На новом рабочем месте он консультирует высшее руководство относительно стратегии компании и участвует в разработке инвестиционных стратегий ее ключевых региональных отделов.

Как отмечается в заявлении Белого дома, Банга работал в советах директоров американского Красного Креста, производителя продуктов питания Kraft Foods и химической компании Dow Inc. Он занимает пост председателя холдинговой компании Exor, независимого директора крупнейшей в Азии инвестиционной компании Temasek и входит в международную Трехстороннюю комиссию, созданную для поиска решений мировых проблем.

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15 февраля нынешний президент Всемирного банка Дэвид Малпасс решил покинуть должность в ближайшие месяцы, за год до истечения срока его полномочий. Малпасс возглавлял банк с 2019 года, его кандидатуру выдвинул экс-президент США Дональд Трамп, выбор единогласно одобрил исполнительный совет организации.

Малпасса неоднократно критиковали за скромные усилия по климатическим вопросам. Минфин США отмечал, что банк обязан быть мировым лидером по этой теме.

Предшественником Малпасса был Джим Ён Ким, который также досрочно покинул пост главы Всемирного банка в начале 2019 года, чтобы перейти в частную инвестиционную компанию в области развития инфраструктуры.

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Яна Ломакина
Джо Байден Всемирный банк Mastercard
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