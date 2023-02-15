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Глава Всемирного банка досрочно уйдет в отставку

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс досрочно уйдет в отставку
Малпасс был выдвинут Трампом, называвшим изменение климата «мистификацией»; главу организации затем критиковали за скромные усилия по климатическим вопросам. Минфин США отмечал, что банк обязан быть мировым лидером по этой теме
Дэвид Малпасс
Дэвид Малпасс (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс решил досрочно покинуть пост в ближайшие месяцы, за год до истечения срока его полномочий, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

До назначения Малпасс был заместителем министра финансов США по международным делам. Он возглавил Всемирный банк 5 апреля 2019 года. Его кандидатуру предложил бывший американский президент Дональд Трамп, выбор единогласно одобрил исполнительный совет организации.

Предшественником Малпасса был Джим Ён Ким, который также досрочно покинул пост главы Всемирного банка в начале 2019 года, чтобы перейти в частную инвестиционную компанию в области развития инфраструктуры.

Как отмечает The New York Times, Малпасс соответствовал взглядам Трампа, отрицающего изменение климата и значение этого процесса для планеты. Будучи главой Всемирного банка, который занимается помощью беднейшим странам мира, страдающим от глобального потепления, он «почти не говорил» об этой проблеме, пишет газета. В 2021 году пост президента США занял Джо Байден, который признает влияние деятельности человека на изменение климата.

В том же году более 70 неправительственных организаций призвали отправить Малпасса в отставку, обвиняя его в неспособности справиться с обязанностями по вопросу климата. В сентябре 2022 года Малпасс отказался выразить согласие с научным консенсусом о значительной роли сжигания человеком ископаемого топлива (нефти, угля и газа) в повышении температуры воздуха на Земле, это вызвало критику как в самой организации, так и со стороны экспертов.

Минфин США тогда отметил, что Всемирный банк должен быть глобальным лидером по вопросу климатических изменений и ведомство будет «разъяснять это ожидание руководству Всемирного банка». Малпасс затем заверил, что он «не отрицатель» и согласен, что «выбросы парниковых газов происходят из искусственных источников, включая ископаемое топливо».

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