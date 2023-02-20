Заместитель Набиуллиной уйдет из ЦБ

Руслан Вестеровский с должности зампреда Центробанка перейдет на пост старшего вице-президента Сбербанка. В ЦБ он работал с 2015 года

Руслан Вестеровский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский покинет должность с 28 февраля, он «продолжит карьеру вне Банка России», сообщил регулятор. В пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что Вестеровский станет старшим вице-президентом организации.

Вестеровский занимал свою должность в ЦБ с 2017 года, а до этого работал там же директором департамента кадровой политики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала в связи с его отставкой, что Вестеровский отвечал за внутренние реформы в регуляторе — создал «прозрачную систему оплаты труда», внедрил «ценности и принципы корпоративной культуры», а также создал Университет ЦБ. В поле его деятельности входила не только работа с кадрами, но и с территориальными учреждениями банка.

В Сбербанке Вестеровский будет руководителем блока «Управление благосостоянием» (сюда входят управление активами, пенсионный, страховой и депозитарный бизнес банка). Вестеровскому как главе блока предстоит работать над формированием «инвестиционного предложения с использованием передовых технологий и портфельного подхода к управлению капиталом», а также заниматься разработкой «сервисов персонализированных финансовых советов».

И.о. руководителя блока был Игорь Кобзарь, он перейдет на должность вице-президента, генерального директора «Сбербанк страхование жизни», добавили в банке.