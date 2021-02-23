Курс биткоина опустился ниже $50 тыс.

Стоимость биткоина обвалилась более чем на $8 тыс. после того, как накануне обновила исторический максимум

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Курс биткоина падал 23 февраля до отметки $49,9 тыс., следует из данных биржи Coindesk. По состоянию на 8:00 мск стоимость криптовалюты находится на уровне $50,6 тыс., за прошедшие сутки она снизилась на 9,4%.

Цена актива начала падать после того, как накануне она обновила исторический максимум $58 тыс. При этом еще 2 января стоимость биткоина составляла $33 тыс.

На прошлой неделе консалтинговая компания The Motley Fool объявила о планах инвестировать в биткоин $5 млн, чтобы использовать цифровую монету в качестве инструмента хеджирования для защиты от инфляции. По прогнозу аналитиков компании, в ближайшие 15 лет стоимость биткоина может вырасти до $500 тыс.

В то же время аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase назвали биткоин худшим способом защиты от падения цен на акции. По их мнению, текущая цена этой криптовалюты существенно выше ее справедливой стоимости. Аналитики уверены, что крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, что делает актив менее привлекательным для диверсификации портфеля.