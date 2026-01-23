ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Кредиты для физических лиц в 2026 году

Процентные ставки по кредитам снижены в среднем на 2 п.п. Минимальная ставка по таким займам без дополнительных услуг составит 23,1% годовых

Фото: Александр Река / ТАСС

ВТБ объявил об изменении ставок по кредитам наличными, они снижены в среднем на 2 п.п., говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Минимальная ставка по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых.

Старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин считает, что в 2026 году на рынке кредитования может начаться «оттепель», если Центробанк продолжит понижать ключевую ставку.

«Мы решили снизить свои ставки уже в январе, чтобы у клиентов была возможность получить необходимые средства по выгодным условиям после новогодних трат. Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне — 15%», — сказал Охорзин.

ВТБ прогнозирует, что в 2026 году рынок потребительского кредитования может достичь 5,6 млрд руб. и вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2025-м.

19 декабря 2025-го Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд — с 16,5 до 16% годовых. Тогда в ЦБ отметили, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В целом смягчение денежно-кредитной политики в стране продолжается с июня.

22 января президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил: бизнес рассчитывает, что ключевая ставка будет постепенно снижаться в 2026-м и к концу года будет около 13%. При этом он призвал не прибегать к «специальным каким-то мерам» — субсидиям, дотациям или резкому снижению ключевой ставки. Глава РСПП назвал такой сценарий вредным.