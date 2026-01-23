 Перейти к основному контенту
0

ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»

«Новый Московский Банк» занимал 258 место в банковской системе России. В ЦБ заявили, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие деятельность банков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нового Московского Банка», сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято, поскольку кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, указывается в сообщении. Банк России отметил, что последние 12 месяцев в отношении организации неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

«КБ «НМБ» ООО фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний», — сказано в публикации.

ЦБ аннулировал лицензию у дочернего банка «Сбера»
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В ЦБ добавили, что руководство и собственники банка не предприняли «действенных мер» для снижения рисков в деятельности. Информацию о проводимых «Новым Московским Банком» операциях, у которых были признаки незаконных, передали в правоохранительные органы.

В банк назначена временная администрация – Агентство по страхованию вкладов. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, добавили в Банке России. Регулятор подчеркнул, что «Новый Московский Банк» является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам вернут деньги в порядке, предусмотренном законом.

«Новый Московский Банк» — коммерческий банк, зарегистрированный в 1994 году. На сайте организации сказано, что она осуществляла операции с юридическими и физическими лицами в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. По величине активов банк занимал 258 место в банковской системе России, добавили в ЦБ.

В АСВ заявили, что планируют начать выплаты вкладчикам «Нового Московского банка» не позднее 6 февраля 2026 года.  

В декабре 2025 года Банк России лишил лицензии ИС Банк, который занимал 234 место в стране по капиталу. По данным ЦБ, кредитная организация, в частности, нарушала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Авторы
Теги
Романов Илья
Банки Банк России Отзыв лицензии
