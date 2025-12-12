 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни

ЦБ отозвал лицензию у «ИС Банка»
Банк России лишил лицензии «ИС Банк», который занимает 234-е место в стране по капиталу. Регулятор обвинил организацию в нарушении требований в области легализации доходов. В банке назначена временная администрация
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России лишил лицензии «ИС Банк», сообщается на сайте регулятора.

Центробанк заявил, что кредитная организация нарушила законы, регулирующие банковскую деятельность, и за прошедший год к ней неоднократно применялись меры. Кроме того, банк, по данным ЦБ, нарушал требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации из-за отзыва лицензии приостановили.

«ИС Банк» занимает 213-е место по величине активов в банковской системе России и 234-е — по капиталу. Согласно данным на сайте, он был зарегистрирован Центральным банком 5 декабря 1994 года и обслуживал индивидуальных и корпоративных клиентов. Последняя лицензия на осуществление банковских операций была выдана 31 августа 2022 года (№ 3175).

В конце октября Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у дочернего банка «Сбера»у дочернего банка «Сбера» — Драйв Клик Банка. Лицензия была аннулирована в связи с решением о добровольной ликвидации в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса. 

До этого Центробанк не увидел перспектив продолжения санации и предотвращения банкротства Таврического банка и принял решение об отзыве лицензии.

Весной ЦБ принял решение аннулировать все лицензии инвесткомпании «Питер Траст». Решение коснулось лицензий на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также на управление ценными бумагами.

Валерия Доброва
Банки Банк России
