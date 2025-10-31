ЦБ аннулировал лицензию у дочернего банка «Сбера»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Драйв Клик Банка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Лицензия аннулирована в связи с решением о добровольной ликвидации в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса.
По информации на сайте Сбербанка, Драйв Клик Банк является его дочерним банком с сентября 2012 года. «На сегодняшний день ПАО Сбербанк владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО «Драйв Клик Банк», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, кредитная организация занимала 111 место в банковской системе России и является участником системы страхования вкладов.
Материал дополянется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка