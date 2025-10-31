ЦБ аннулировал лицензию у дочернего банка «Сбера»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Драйв Клик Банка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с решением о добровольной ликвидации в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса.

По информации на сайте Сбербанка, Драйв Клик Банк является его дочерним банком с сентября 2012 года. «На сегодняшний день ПАО Сбербанк владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО «Драйв Клик Банк», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, кредитная организация занимала 111 место в банковской системе России и является участником системы страхования вкладов.

Материал дополянется