В Минске пообещали «комплексный подход» к выплате по евробондам россиянам

После того, как группа инвесторов из России пригрозила обратиться с иском о взыскании по белорусским еврооблигациям в третейский суд, Минфин Белоруссии пожаловался на санкции и пообещал найти способы решения проблем

Здание Минфина Белоруссии (Фото: president.gov.by)

Минфин Белоруссии выработает «комплексный подход» по выплатам тем держателям государственных еврооблигаций, которые своих денег пока не получают. Об этом говорится в заявлении ведомства, объяснившем возникшие трудности введением Западом санкций и «односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций».

«Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктуры, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Республики Беларусь осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы», — говорится в заявлении Минфина.

Накануне РБК сообщил, что группа инвесторов направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций (Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031), призвав власти в полном объеме выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами (авторам обращения принадлежат бумаги названных выше выпусков на общую сумму $178 млн). Представитель инициативной группы сообщил РБК, что инвесторы рассматривают возможность обращения с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям в Лондонский международный третейский суд (LCIA).

Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023 года начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Эти выплаты будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

«Подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через НКО АО НРД, анализа возникающих вопросов, в т.ч. технического характера», — говорится в опубликованном 23 января заявлении белорусского Минфина.

В обращении инвесторов на имя Юрия Селиверстова предложенный Минском новый механизм выплат назван «дискриминационным» и нарушающим интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года.