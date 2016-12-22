Биткоин потерял почти 40% от стоимости после взятия отметки в $19 тыс.

Криптовалюта упала примерно на 20% за сутки, утром в пятницу за одну монету давали $12,5 тыс. На прошлой неделе биткоин пробил отметку в $19 тыс., а затем и $20 тыс. Падение наблюдается и среди других цифровых валют

Фото: Ryu Seung-Il / ZUMA / Global Look Press

Биткоин в пятницу утром, 22 декабря, потерял в стоимости больше $2 тыс., следует из данных Coindesk.com. Криптовалюта опускалась до $12,5 тыс. за монету, падение за сутки составило 19,5% (на открытии за биткоин давали $15,561).

По данным на 11:15 мск, биткоин торговался на уровне $13,065. Падение с $19,5 тыс. (этой отметки криптовалюта достигла 16 декабря) составило 36%. По данным Coinmarketcap, 17 декабря криптовалюта стоила $20 тыс. — следовательно, падение составило 37,5%.

Для инвесторов это «проверка в реальных условиях», считает аналитик Oanda Corp. Стивен Инн. «В основе проблемы был безумный спрос на монеты с ограниченным предложением, что привело к тому, что неискушенные инвесторы держали стоимость наверху», — сказал Инн в беседе с Bloomberg.

​Bloomberg также связывает падение с опасениями об усилении соперника — криптовалюты bitcoin cash, которая отделилась от биткоина во время раскола между разработчиками, предлагавшими разные обновления криптовалюты.

Сильное падение наблюдается среди всех криптовалют. По данным Coinmarketcap, эфир потерял 25%, опустившись до $649, bitcoin cash — 33%, до $2337, Litecoin — на 28%, до $238.

«Держите в уме, что биткоин сильно поднялся в этом году, поэтому коррекция всегда вероятна», — отметила в разговоре с Reuters советник ASR Wealth Advisers Шэйн Шанель.

Опрошенные РБК эксперты предположили, что на падение биткоина повлияли «неопытность инвесторов» и «перекупленность» криптовалюты. Происходящее сейчас с биткоином не что иное, как коррекция, которую рынок ждал после бурного роста курса в последний месяц, считает редактор отраслевого портала Happy Coin Club Валерий Смаль. «Последние недели биткоин рос слишком большими темпами в ожидании запуска фьючерсов, так что откат неудивителен. Основополагающей причиной коррекции стала перекупленность биткоина. Но, конечно, развороту послужил и определенный катализатор», — объясняет он.

По словам эксперта, повторилась ноябрьская история, когда крупный инвестор Роджер Вер заявил, что продал все свои биткоины, вложился в биткоин-кеш и на этом фоне первая валюта упала в цене, а вторая значительно выросла. Сейчас, по словам Смаля, произошла похожая история: все свои биткоины продал Эмиль Ольденбург, один из учредителей компании Вitcoin.com и помощник Роджера Вера, заявив, что у данной валюты нет будущего. «Так как народ читает по диагонали и не очень понимает, о чем речь, большинство криптоинвесторов решили, что сайт Вitcoin.com связан с разработчиками самой криптовалюты, и стали активно продавать монеты, что послужило катализатором для падения», — объясняет эксперт.

«В криптосообществе много неопытных инвесторов, и когда возникают такие взбросы, а это явный взброс, явная атака, они поддаются панике и обрушают рынок», — объясняет Смаль. По его мнению, курс биткоина еще может опуститься до $10–10,5 тыс., после чего начнется разворот.