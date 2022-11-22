Фрадков предложил убрать препятствия для оборонки на фондовом рынке

Предприятиям оборонного комплекса стоит привлекать финансирование через облигации, заявил глава ПСБ Петр Фрадков. Но они не могут этого сделать, так как тогда им придется раскрывать информацию о себе

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Оборонные предприятия должны наращивать выпуск продукции, поэтому для них возникает вопрос дополнительного финансирования, заявил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков на форуме Финансового университета.

«Большая часть нашей экономики не умеет работать в рыночных механизмах и использовать их по-настоящему. Я говорю опять-таки про ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — РБК). Коллеги, ну правда, давайте подумаем: это всегда был такой «зверь в себе», который жил по своим правилам, который первый попал под санкции, начиная с 2014 года. Сейчас перед предприятиями оборонки, помимо большой закредитованности, которая всегда была и есть, стоит вопрос по наращиванию выпуска основной продукции, стоят вопросы по импортозамещению, стоят вопросы, которые никто перед ними не снимал, по диверсификации. Это сложные задачи, непростые. Вопрос, правда, возникает денег. Каким образом предприятия могут рассчитывать на финансовую поддержку», — сказал Фрадков.

По словам главы ПСБ, к предприятиям ОПК не надо относиться как к «полусекретной оборонке». Сейчас «это и есть развитие нашей промышленности», подчеркнул он. При этом рыночные механизмы для поддержки отрасли в условиях санкций или отсутствуют, или минимальны, добавил Фрадков.

«Какие могут быть здесь ответы? Фондовый рынок — это важный источник привлечения средств, но этим надо заниматься. Предприятия оборонки, по нашему законодательству, облигаций выпустить не могут, они ограничены в силу закона, вот в чем проблема-то, получается. Надо иметь рейтинг публичный, надо раскрытие информации иметь (правительство еще в 2019 году разрешило эмитентам ценных бумаг ограничить раскрытие информации, если против них введены санкции или если предоставление информации связано со сделками в гособоронзаказе. — РБК) и так далее. Вот этим всем комплексно надо заниматься, потому что мировая практика показывает, что до 80% заемных средств, которые получают зарубежные компании оборонки, — это облигационные займы. 20% только кредитование. Нас даже сравнивать не надо», — заключил Фрадков.

В конце 2020 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера, оценивал объем привлекаемых предприятиями ОПК кредитных средств в сумму около 3 трлн руб. В процессе «серьезного диалога с финансистами и банкирами» удалось договориться о списании «безнадежных» долгов и реструктуризации проблемных по льготной ставке на длительный срок, рассказывал он.

Борисов, несколько лет занимавшийся расчисткой долгов предприятий ОПК, уже предлагал им выходить на публичные рынки. «Предприятия за рубежом выпускают ценные бумаги и выходят на биржу. Для нас [это] только начало пути. Мало кто из директоров предприятий [ОПК] задумывался на этот счет, но наступает время, когда надо серьезно задуматься об этом», — заявлял он в июле 2018 года. Пока на Мосбирже обращаются лишь несколько выпусков бондов, эмитентов которых можно отнести к ОПК. Например, облигации Объединенной двигателестроительной корпорации, Транскомплектхолдинга, Уральского оптико-механического завода.