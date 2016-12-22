Минфин разрешит еще двум банкам продавать «народные облигации»

В число банков-агентов, которые могут продавать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н, «народные облигации»), войдут Почта Банк и Промсвязьбанк, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра финансов Сергея Сторчака. В настоящее время такие облигации продаются только через Сбербанк и ВТБ.

«Круг банков мы расширим ровно вдвое. Было два — станет четыре. Их руководство считает, что сумеет значительно увеличить число клиентов, которые готовы будут [«народные облигации»]», — рассказал журналистам Сторчак.

​Замминистра подчеркнул, что у обоих банков есть «приличная филиальная сеть», а Почта Банк вдобавок активно сотрудничает с Минфином по линии финансового образования.

​Сторчак выразил надежду, что спрос на ОФЗ-н будет расти по мере снижения ​процентных ставок по вкладам. «Будут банки уходить вниз с депозитами, значит, привлекательность ОФЗ-н увеличится», — отметил он.

В будущем, по словам Сторчака, покупателей «народных облигаций» могут освободить от необходимости платить комиссию банкам.

​Весной 2018 года пресс-служба Минфина сообщила, что в течение первого года размещения «народных облигаций» граждане приобрели их на 43 млрд руб.