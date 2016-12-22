Основными покупателями «народных» облигаций стали пенсионеры

Минфин сообщил, что за первый год существования программы «народных» ОФЗ граждане вложили в них 43 млрд руб. Большая часть покупателей — пенсионеры

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Граждане приобрели «народных» облигаций федерального займа (ОФЗ) на 43 млрд руб., сообщает пресс-служба Минфина. Такие данные были озвучены на заседании в ведомстве по развитию программы ОФЗ для населения под председательством министра финансов Антона Силуанова.

В течение первого года «народные» ОФЗ выпускались в три этапа. «В ходе обсуждения итогов первого года размещения ОФЗ-н проект был признан успешным», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Причем основными покупателями ОФЗ для населения стали «новые клиенты банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше». «Наша задача — сделать ОФЗ-н таким же доступным и понятным для населения инструментом, как банковский депозит», — сказал Силуанов, отметив, что также важно, чтобы «предлагаемый нами продукт был удобен и востребован для молодых граждан, которые активно пользуются современными технологиями и живут в цифровой среде».

На совещании, в котором участвовали представители Банка России, Московской биржи, НРД и российского банковского сообщества, обсуждались различные способы расширения продаж «народных» облигаций. В частности, предлагалось снизить минимальный порог объема покупки таких ОФЗ с 30 тыс. руб.

Первый выпуск ОФЗ размещали Сбербанк и ВТБ24 в апреле прошлого года. В ОФЗ для населения можно вложить от 30 тыс. до 15 млн руб. Купон по ОФЗ выплачивается раз в полгода, размер купона увеличивается с каждой выплатой. Ставка по первой выплате составит 7,5%, по второй — 8%, и так далее до 10,5%. Средняя доходность «народной облигации» за три года составит 8,5% годовых.