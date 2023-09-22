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ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%

ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%
Минимальная ставка по ипотеке для зарплатных клиентов ВТБ составит 14,1%, ставки по ипотеке на 0,5 п.п. повышает и Сбербанк
ВТБ VTBR ₽0,0246 -3,68% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с 22 сентября повысил ставки по ипотечным кредитам в связи с ростом ключевой ставки, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Базовую ставку по рыночным программам подняли на 0,5 п.п. Новые параметры применяются к приобретению готового и строящегося жилья, а также к рефинансированию.

«Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования; для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — говорится в сообщении.

Ставки по программам с господдержкой «остаются на однозначном уровне», отметили в ВТБ. В связи с требованиями правительства, снижающими размер субсидий банкам на 0,5 п.п., с 22 сентября ипотека с господдержкой-2020 будет доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная — 6% (в ДФО — 5%), IT- и Дальневосточная ипотека — 5 и 2% соответственно.

«Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%», — отметили в ВТБ.

В банке пообещали, что заявки по всем программам, поступившие до 22 сентября, ВТБ рассмотрит по «старым» условиям, а решение по ним, включая ставку, будет действовать три месяца.

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По потребительским и автокредитам ВТБ ставки не изменил.

С 22 сентября повышение ставок по ипотеке проведет и Сбербанк, заявил его глава Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде, передает «РИА Новости». «Ставки все у нас либо повышены, либо будут повышены. По ипотеке мы сегодня поднимаем базовые ставки на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Ну и затем, с 25 сентября, мы будем еще по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3–0,4 процентного пункта ставки по депозитам», — сказал он.

Ранее на этой неделе «Сбер» решил установить единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, а также отменил действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации.

Правительство 13 сентября повысило размер первого взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15 до 20%, а также снизило на 0,5 п.п. субсидии банкам для финансирования льготных программ.

Кроме того, на прошлой неделе Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку — с 12 до 13%. Решение объяснили тем, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. «Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, — заявил регулятор.

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ВТБ ставки по ипотеке жилая недвижимость
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