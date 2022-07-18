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Эксперты предсказали «осторожное» снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России пойдет на пятое подряд снижение ключевой ставки, считают эксперты. Но в этот раз регулятор выберет меньший шаг смягчения, чтобы не допустить ускорения инфляции, но перезапустить кредитование
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России на заседании 22 июля снизит ключевую ставку до 9% с нынешних 9,5%, считает большинство экспертов, чьи прогнозы изучил РБК. Это будет пятое подряд смягчение: с февраля 2022 года ключевая ставка снизилась более чем в два раза.

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Основные факторы в пользу снижения ключевой ставки остаются теми же — замедляющаяся инфляция и необходимость восстановления кредитования, но в этот раз Банк России будет действовать осторожнее и вернется к более классическим шагам смягчения в пределах 100 базисных пунктов, прогнозирует большинство аналитиков. «Цикл быстрого снижения ключевой ставки заканчивается», — констатирует руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

После рекордного повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля регулятор три раза подряд снижал ключевую ставку на 300 б.п. Дважды такое снижение было внеплановым. На последнем заседании ЦБ сократил шаг до 150 б.п. и вернул ставку к докризисным 9,5%.

Одновременно с принятием решения по ключевой ставке ЦБ обновит среднесрочный прогноз, в том числе уточнит прогноз по инфляции. В июне регулятор улучшил ожидания в отношении динамики роста цен с 18–23% до 14–17%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что при устойчивом снижении роста цен инфляция по году будет находиться на нижней границе прогноза.

Каким может быть решение ЦБ

  • Тарасов полагает, что после заседания ставка составит 9–9,25%. Смягчение может продолжиться и во второй половине 2022 года, но «масштабы такого снижения невелики», считает эксперт. «С учетом сезонных факторов ключевая ставка на конец года может оказаться в диапазоне 8,25–8,75%», — говорит он.
  • Наиболее вероятный сценарий — снижение ключевой ставки до 9%, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «Однако возможно и более радикальное снижение на 100 б.п., до 8,5%», — допускает он.
  • Снижение ставки до 9% прогнозирует и директор офиса рыночных исследований и стратегий Росбанка Евгений Кошелев. «Дискуссия будет идти о выборе между 25 б.п. и 50 б.п., нежели о более интенсивном снижении (75 б.п. и более)», — полагает он. В дальнейшем темпы смягчения процентной политики снизятся еще сильнее, и к концу года ключевая ставка составит 8%, добавляет Кошелев.
  • Такой же прогноз (9%) дает и главный экономист ИБ «Синара» Сергей Коныгин. ЦБ ожидает ускорения инфляции, в то же время экономическая активность (по опросам предприятий) восстанавливается лучше ожиданий, объясняет он. «Масштабного снижения ставки, по всей видимости, сейчас не требуется», — считает эксперт. К концу года ставка, по словам Коныгина, может достичь отметки 8%.
  • Базовый сценарий Национального рейтингового агентства (НРА) предполагает снижение ключевой ставки на ближайшем заседании до 8,5–9% годовых. Снижение на 50 б.п. там называют наиболее вероятным. Смягчение сразу на 100 б.п. может произойти, «если Банк России посчитает выгоду от снижения ставки большей, чем потери экономики от реализации инфляционных рисков», рассуждают аналитики.
  • Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков ждет от ЦБ более радикальных решений и допускает снижение ставки сразу на 150 б.п. В пользу этого в том числе говорит снижение ставок по банковским депозитам. Сейчас они соответствуют уровню ключевой ставки 8,5%, оценивает он.
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Зачем Банку России снова снижать ключевую ставку

На неделе с 2 по 8 июля в России снова наблюдалась дефляция 0,03%, следует из данных Росстата. Основной причиной дефляции стало снижение цен на плодовоовощную продукцию (на 0,37%). В годовом выражении инфляция замедлилась с 15,9% (по итогам июня) до 15,62%.

Впервые в истории современной России зафиксирована июньская дефляция
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Регулятор смотрит на текущее замедление цен с осторожностью, связывая его с временными факторами, отмечает Кошелев. «С поправкой на действие этих факторов текущий рост потребительских цен оценивается как повышенный относительно цели Банка России, а проинфляционные риски — как более высокие по сравнению с дезинфляционными», — указывал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Поэтому в принятии решения о ставке больший вес будут иметь оценки будущей инфляции, считает Тарасов. «И если наблюдаемая инфляция (субъективный показатель на основе опросов) снижается с рекордных высот, оставаясь высокой (23,7%), то ожидаемая инфляция в июньском опросе вновь перешла к росту (от 11,5 до 12,4%)», — обращает внимание эксперт.

Наблюдаемая динамика роста цен подтверждает потенциал снижения ставки, говорится в обзоре НРА. Но этот потенциал ограничен наличием опасных проинфляционных факторов — растущими издержками производителей и ограничением со стороны предложения. «[Поэтому] Банк России будет действовать крайне осторожно», — резюмируют аналитики агентства.

Кредитование в России впервые выросло на 70% за месяц
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Второй фактор в пользу снижения ставки — стагнация рынков кредитования, продолжает Тарасов, она «дает возможности более активного снижения ставок, чтобы не сдерживать будущий экономический рост». После резкого сокращения в апреле—мае кредитование начало восстанавливаться. В июне на фоне снижения ставок выдачи выросли почти на 70%, до 675,3 млрд руб. Но показатели все еще далеки от докризисных: так, в феврале объем выдач превышал 1 трлн руб.

В вопросе восстановления кредитования не все зависит напрямую от ключевой ставки, обращает внимание Войлуков. «С одной стороны, есть случаи, когда финансовые учреждения не готовы кредитовать. С другой стороны, сами физлица и юрлица в текущей ситуации не готовы брать большие и длинные деньги», — объясняет он. Но чтобы «накачать» экономику, ставку все же необходимо снижать, уверен он. «Может, ЦБ сам и не хотел бы снижать ставку (хотя факторы показывают, что это можно сделать), но со стороны правительства, государства будет давление, чтобы перезапустить кредитование», — считает Войлуков.

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Теги
Маргарита Мордовина
ключевая ставка ЦБ РФ
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