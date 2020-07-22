Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Visa разработала для магазинов сервис для создания программ лояльности, позволяющий покупателям получать бонусы по факту оплаты картой. Это позволит сэкономить, но за бортом останутся клиенты с картами других платежных систем

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Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы.

Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.

Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa. По мнению сотрудников системы, основными пользователями сервиса могут стать небольшие торговые предприятия, магазины у дома и кафе. Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

Плюсы и минусы сервиса

В целом стоимость своей программы лояльности может составлять от нескольких десятков тысяч рублей для небольшого магазина до десятков и сотен миллионов для сети, пояснил РБК партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его подсчетам, на скидки или бонусы отдельный магазин может потратить еще около 3–5% от месячного оборота. Каждая программа лояльности рассчитывается строго индивидуально под конкретную точку и зависит от масштабов бизнеса, уточнил эксперт: «Учитываются цели такой программы, наличие технических средств, затраты на запуск, на реализацию, на дополнительные материалы (кроме карт лояльности могут потребоваться печатные материалы, прямая реклама и т.д.)».