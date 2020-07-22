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Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Visa разработала для магазинов сервис для создания программ лояльности, позволяющий покупателям получать бонусы по факту оплаты картой. Это позволит сэкономить, но за бортом останутся клиенты с картами других платежных систем
Visa V $196,71 -1,07% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Международная платежная система Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service). Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Об этом РБК сообщила пресс-служба платежной системы.

Подробнее о новом подходе к программам лояльности читайте в материале РБК Pro.

Сервис в первую очередь предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, у которых часто нет ресурсов для подключения к программам лояльности или инвестиций в дополнительные технологии, пояснили в Visa. По мнению сотрудников системы, основными пользователями сервиса могут стать небольшие торговые предприятия, магазины у дома и кафе. Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.

Плюсы и минусы сервиса

В целом стоимость своей программы лояльности может составлять от нескольких десятков тысяч рублей для небольшого магазина до десятков и сотен миллионов для сети, пояснил РБК партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его подсчетам, на скидки или бонусы отдельный магазин может потратить еще около 3–5% от месячного оборота. Каждая программа лояльности рассчитывается строго индивидуально под конкретную точку и зависит от масштабов бизнеса, уточнил эксперт: «Учитываются цели такой программы, наличие технических средств, затраты на запуск, на реализацию, на дополнительные материалы (кроме карт лояльности могут потребоваться печатные материалы, прямая реклама и т.д.)».

Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
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Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg

Если торгово-сервисное предприятие создает свою систему лояльности самостоятельно, то его затраты зависят от того, будут ли использоваться собственные разработки или существующие коробочные решения, объяснил директор по маркетингу кафе-пекарен «Хлеб насущный» Алексей Панов. «В первом случае это миллионы, а во втором — 200–300 тыс. руб. на запуск и 10–20 тыс. руб. на ежемесячные платежи за лицензию в зависимости от базы посетителей ресторана», — сообщил он.

В банке «Русский стандарт» отметили, что предоставляют сервис по картам Visa своим клиентам из числа ТСП бесплатно. Панов не стал разглашать коммерческие условия сотрудничества, но подчеркнул, что при использовании сервиса Visa организация может внедрять программы лояльности без упомянутых затрат. Пресс-служба платежной системы сообщила РБК, что новая услуга позволит стимулировать платежи по ее картам.

Visa рекомендовала банкам обслуживать карты с истекшим сроком
Финансы
Фото: Christophe Vandercam / Global Look Press

Этот сервис — хорошее дополнение к пакету услуг для клиентов, использующих карты Visa, но он не избавляет малый и средний бизнес от необходимости иметь собственные программы лояльности, утверждает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Сейчас Visa, Mastercard и «Мир» занимают примерно равную долю рынка, а это значит, что программой лояльности смогут воспользоваться не все клиенты магазина.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

На это же обратил внимание и гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: по его словам, сервис «может быть востребован магазинами только в том случае, если Visa будет его активно продвигать и часть расходов по предоставлению скидок возьмет на себя».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Visa, бонусные карты
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