Минфин России внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%

Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В правительство России внесен проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7% с 9%, сообщает пресс-служба Минфина в Telegram-канале.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», — говорится в сообщении.

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