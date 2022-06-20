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Минфин внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке
Минфин России внес проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%
В правительство России внесен проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7% с 9%, сообщает пресс-служба Минфина в Telegram-канале.
«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли», — говорится в сообщении.
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