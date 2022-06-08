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Россияне стали чаще закрывать ИИС и сократили средства на счетах брокеров

ЦБ: средний размер брокерского счета в январе-марте сократился с 409 до 290 тыс. руб.
На фоне обвала котировок, заморозки иностранных активов и остановки торгов на бирже российские частные инвесторы закрывали индивидуальные инвестсчета и сокращали объем вложений, а также распродавали иностранные активы и валюту
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Тинькофф Банк TCS $31,53 +4,3% Купить
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В первом квартале 2022 года число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 15% и достигло 23,2 млн, говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России. Таким образом, доля инвесторов достигла 25% экономически активного населения станы. При этом доля активных клиентов (совершили хотя бы одну сделку) снизилась до уровня конца 2019 года, констатировали в ЦБ. Активность снизилась из-за обвала котировок, месячной заморозки торгов на Мосбирже и блокировки иностранных активов, поясняется в обзоре регулятора.

Обвал котировок также привел к выводу средств отдельными клиентами. При этом новые инвесторы не готовы были заводить на рынок большие суммы. Из-за этого средний размер брокерского счета в январе-марте текущего года сократился с 409 тыс. до 290 тыс. руб., следует из обзора Банка России. По итогам квартала общая стоимость активов на счетах инвесторов-физлиц снизилась на 19% и составила 6,7 трлн. руб. Большая часть этой суммы — 5,8 трлн руб. — приходилась на ценные бумаги, а 0,7 трлн руб. — на денежные средства в рублях и валюте, отмечают в ЦБ.

Похожая картина наблюдалась и в сегменте доверительного управления активами. Средний объем портфеля здесь снизился с 1,5 до 1,3 млн руб. Также с 52 до 56% увеличилась доля клиентов с портфелями меньше 100 тыс. руб. «В отличие от предыдущих кварталов в первом квартале 2022 года выводы клиентами средств со счетов превышали взносы. Это сопровождалось отрицательной доходностью по большинству стратегий, прежде всего за счет отрицательной переоценки российских акций, а также облигаций резидентов и квазинерезидентов на фоне негативных рыночных настроений», — объяснили в Банке России.

Негативные рыночные настроение привели к снижению спроса на открытие новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и ускорили закрытие уже существующих. Прирост ИИС в первом квартале был минимальным за все время существования инструмента — плюс 5%. «Соотношение прекращенных за квартал договоров к заключенным договорам ИИС в первом квартале 2022 года составило 49% (кварталом ранее — 21%), в том числе по брокерским ИИС — 46%, а по ИИС ДУ — 89%», — говорится в обзоре. Счета закрывались из-за отрицательной переоценки активов, низких доходов, истечения срока действия (речь о счетах, открытых в 2019 году). Еще часть прекращенных ИИС «была связана с переводом активов от одного брокера к другому», отмечают в ЦБ.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

К концу квартала общая стоимость портфелей ИИС на фоне отрицательной переоценки снизилась на 10% — до 493 млрд руб., средний размер в рамках брокерского обслуживания — с 98 до 84 тыс. руб., в рамках доверительного управления — с 248 до 210 тыс. руб.

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В первом квартале 2022 года физлица избавлялись от иностранных активов — как валюты, так и ценных бумаг зарубежных эмитентов, следует из обзора Банка России. Так, доля иностранной валюты в структуре активов сократилась с 10 до 6%, это минимальное значение за последние полтора года. Распродажам способствовало введение комиссии за покупку валюты на бирже, объяснили в Банке России. Она была введена в начале марте 2022 года: сначала комиссия составляла 30%, затем ее уменьшили до 12%, а с 11 апреля отменили.

По оценке регулятора, в первом квартале физлица продали на Мосбирже валюты на рекордные 345 млрд руб. В первую очередь, инвесторы избавлялись от евро. При этом отмечался спрос на юань. Российские инвесторы купили этой валюты на 15 млрд руб. Ранее ЦБ сообщал о росте доли юаня в общем объеме биржевых торгов спот в 14 раз. Активный спрос на китайскую валюту начал формироваться в начале марта, после обострения санкционного давления и введения валютных ограничений. С этого момента в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. в день в биржевом и внебиржевом сегментах, указывал ЦБ.

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Фото:Zhengyi Xie / Cpressphoto / ZUMA Press / ТАСС

Кроме иностранных валют российские инвесторы распродавали иностранные акции и облигации, их доля в структуре активов снизилась с 15 до 13% и с 16 до 15% соответственно. «В сегменте иностранных акций отток вложений физлиц начался еще в начале года и усилился в конце февраля — начале марта. В результате по итогам квартала по иностранным акциям на Санкт-Петербургской бирже произошел чистый отток, который нивелировал приток за последние три квартала», — говорится в обзоре Банка России. Высвободившаяся валюта могла быть переведена в рубли, направлена на валютные депозиты, по которым в феврале-марте предлагались повышенные ставки, или выведена в наличные средства.

Одновременно увеличился объем инвестиций в российские и квазироссийские активы (компании с иностранной регистрацией, но работающие на российском рынке — «Яндекс», TCS Group, Ozon и другие), указано в обзоре ЦБ. Так, доля акций резидентов в общей сумме активов на брокерском обслуживании выросла с 21 до 24%, облигаций кредитных организаций с 13 до 15%.

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Маргарита Мордовина
Акции облигации ИИС
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