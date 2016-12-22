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Акции АФК «Система» упали на 10% после предложений из США ввести санкции
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Акции АФК «Система» упали на 10% после предложений из США ввести санкции
Война санкций, 16:44
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Акции АФК «Система» упали на 10% после предложений из США ввести санкции
Ценные бумаги инвестиционной компании продолжают свое снижение на фоне публикации письма американских конгрессменов, которые предложили включить основного бенефициара компании Владимира Евтушенкова в санкционный список
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Обыкновенные акции АФК «Система» (MOEX: AFKS) в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 22 июня, упали на 10,4% к уровню закрытия предыдущих торгов — с 9,6 до 8,6 руб. за одну ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи.

Резкий спад начался примерно в 13:30 мск — до 9,3 руб. На 16:20 мск акции АФК «Система» торговались на уровне 8,64 руб.

Конгрессмены США попросили ввести санкции против Евтушенкова
Политика

Ценные бумаги российской инвестиционной компании стали падать после публикации письма членов конгресса США Марка Уолкера и Илеана Рос-Лейтинена к главам Минфина Стивену Мнучину и Госдепартамента Майка Помпео с призывом изучить возможность включения в санкционный список российского миллиардера и основного бенефициара АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Конгрессмены отметили, что он упоминается в «кремлевском докладе» наряду с другими российскими миллиардерами.

Помимо этого американские конгрессмены подчеркивают, что деятельность Евтушенкова подпадает под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Документ предусматривает распространение ограничений на всех, кто осуществлял операции в Крыму или возглавляет компании, которые проводили на полуострове какую-либо деятельность. Авторы письма указали, что основанием для распространения на Евтушенкова санкций являются осуществленные его компанией инвестиции в строительство различных объектов в Крыму.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: АФК «Система» , Акции , Московская биржа , антироссийские санкции
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