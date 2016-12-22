Акции АФК «Система» упали на 10% после предложений из США ввести санкции

Обыкновенные акции АФК «Система» (MOEX: AFKS) в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 22 июня, упали на 10,4% к уровню закрытия предыдущих торгов — с 9,6 до 8,6 руб. за одну ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи.
Резкий спад начался примерно в 13:30 мск — до 9,3 руб. На 16:20 мск акции АФК «Система» торговались на уровне 8,64 руб.
Ценные бумаги российской инвестиционной компании стали падать после публикации письма членов конгресса США Марка Уолкера и Илеана Рос-Лейтинена к главам Минфина Стивену Мнучину и Госдепартамента Майка Помпео с призывом изучить возможность включения в санкционный список российского миллиардера и основного бенефициара АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Конгрессмены отметили, что он упоминается в «кремлевском докладе» наряду с другими российскими миллиардерами.
Помимо этого американские конгрессмены подчеркивают, что деятельность Евтушенкова подпадает под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Документ предусматривает распространение ограничений на всех, кто осуществлял операции в Крыму или возглавляет компании, которые проводили на полуострове какую-либо деятельность. Авторы письма указали, что основанием для распространения на Евтушенкова санкций являются осуществленные его компанией инвестиции в строительство различных объектов в Крыму.